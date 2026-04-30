Тайна 'черепа Гитлера', который нашли в бункере и хранят в Москве: кому он на самом деле принадлежит

30 апреля 1945 года оборвалась жизнь диктатора нацистской Германии и одного из самых жестоких палачей в мире Адольфа Гитлера. Он совершил самоубийство, находясь в своем подземном бункере в Берлине, поскольку советские войска уже штурмовали город. Считается, что диктатор заставил проглотить капсулу с цианистым калием любимую Еву Браун, а затем принял яд и выстрелил себе в правый висок. Многие ученые высказывали сомнения относительно того, что фюрер действительно застрелился, но точку в спорах поставил фрагмент "черепа Гитлера", который хранился в Москве, пока не провели новые исследования.

Видео дня

В 2009 году американские ученые заявили, что частица кости на самом деле не принадлежит диктатору, как долгое время заявляли россияне. Что известно о тайнах "черепа Гитлера" читайте в материале OBOZ.UA.

В мае 1954 года участники советской контрразведывательной структуры СМЕРШ нашли в воронке от снаряда возле бункера фюрера обгоревшие остатки человеческих тел. Они провели тайную экспертизу и выяснили, что это был труп Гитлера. Поскольку тогда часть черепа диктатора отсутствовала, в 1956-м в Берлин снова отправили группу исследователей.

Они осмотрели бункер фюрера и нашли фрагмент черепа с отверстием от пули, который, как считалось, принадлежал Адольфу Гитлеру. Исследователи забрали в РФ часть кости, а также часть дивана с пятнами крови одного из самых жестоких палачей в мире.

Долгое время россияне держали находку подальше от глаз общественности, вплоть до 2000 года. Тогда государственный архив РФ устроил в Москве выставку "Агония Третьего Рейха", где показал фрагмент "черепа Гитлера". Руководитель учреждения заявлял, что не сомневается в подлинности этой части черепа, ведь ее нашли возле бункера фюрера.

Однако исследование американских ученых в 2009-м показало другое. Археолог и специалист по костям Ник Белантони отметил, что ему с самого начала было очевидно, что с фрагментом черепа что-то не так: "Кость казалась очень тонкой. Мужские кости обычно крепче. И швы, где соединяются костные пластины черепа, вроде бы принадлежали человеку в возрасте до 40 лет". На момент смерти диктатору было 56.

Белантони прилетел в Москву, чтобы осмотреть часть "черепа Гитлера". Он взял необходимые образцы ДНК и отправил их в штат Коннектикут, США, где в течение трех дней была проведена надлежащая экспертиза. Результаты анализа показали, что череп принадлежал женщине в возрасте от 20 до 40 лет.

Когда американские ученые сообщили сенсационную новость, россияне сразу выступили с оправданием. Тогдашний директор архива заявил, что они якобы никогда стопроцентно не уверяли, что фрагмент черепа принадлежал Гитлеру, более того, выдал, что исследование Белантони основывается на "ошибочных принципах".

"Никто не говорил, что это череп Гитлера! В материалах дела указано, что это "фрагмент черепа, предположительно, Гитлера". Поэтому сообщать, что мы считали этот фрагмент, найденный через год на месте кремации трупов, таким, что принадлежал Гитлеру – это фальшивое утверждение. В последние четыре года человека с таким именем – Белантони – в архиве не было. Никто из руководства, из тех, кто дает разрешения на такого рода вещи, этого имени не знает", – заявлял мужчина.

Однако, несмотря на подобные сомнения относительно подлинности фрагмента "черепа Гитлера", в Москве не прекращают выставлять его на показ. В 2020-2021 годах государственный архив РФ снова устроил выставку, где была продемонстрирована часть кости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!