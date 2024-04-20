Гитлер обожал животных, употреблял наркотики и был импотентом. 10 шокирующих фактов об одном из самых жестоких палачей мира

Биография главаря немецких нацистов, одного из самых жестоких палачей в мире Адольфа Гитлера была исследована не одним историком и психологом, пытавшимся разобраться в его мотивах. Во время общения с окружением фюрера и знающими хоть что-то о его личности людьми были разоблачены шокирующие факты, которые тиран скрывал.

С годами об этих нюансах упоминалось в исследованиях, книгах и докладах. OBOZ.UA решил рассказать о некоторых чертах Гитлера, редко всплывающих во время разговоров или уроков истории.

Диктатор любил животных

Если с жизнями людей палач не считался, то пушистики всегда были его слабой стороной. Гитлер даже пропагандировал вегетерианство, чтобы животных не убивали ради еды.

Бисексуальность

Центральное разведывательное управление США, общаясь с близким окружением фюрера, пришло к выводу, что он был бисексуальным. В своей жизни Гитлер часто сталкивался с гомосексуалами, поэтому отвращения к любви между мужчинами не ощущал. Однако его сексуальные связи до сих пор остаются тайной.

Гитлер был импотентом

Из предыдущего факта следует, что глава нацистов никогда не кичился своими любовниками или любовниками. Однако этому есть логическое объяснение, ведь многие историки уверены, что Гитлер был импотентом. Также существуют свидетельства, что во время Первой мировой войны Адольф получил ранение в паховую зону, что наложило отпечаток на его интимные отношения.

Диктатор употреблял наркотики

Хотя нацисты пропагандировали здоровый образ жизни, а сам Гитлер ненавидел сигатерный дым, он был зависим от наркотических веществ. Такое лечение палачу прописал врач.

Художественные способности фюрера недооценили

Среди художников существует шутка, что нельзя критиковать начинающих в этой сфере, ведь юный Адольф в свое время дважды пытался поступить в художественную академию и получил отказ. Мол, и к чему это его привело?

Диктатор стеснялся своего тела

Окружение нациста знало, что Гитлер ненавидит раздеваться, танцевать и выглядеть неряшливо. Он не посещал пляжи, бассейны, боялся быть сфотографированным голым и показаться непривлекательным.

Палач отказывался изменять форму усов

Уже тогда друзья и стилисты Адольфа намекали ему, что необычная форма усов – немодна и выглядит глупо. Однако их руководитель был уверен, что если его усы сейчас считают некрасивыми, то позже это будет трендом.

Тиран часто обижался

Анализируя поступки деспота, историки пришли к выводу, что он был уязвимой личностью. Так, не получив Нобелевскую премию мира 1939 года, которую позже присвоили его критику, Гитлер запретил немцам получать это отличие, поскольку оно стало символом, который оскорбил Германию и нацизм.

Гитлер имел 14 дегустаторов

Параноик окружил себя охраной и людьми, которые пробовали его блюда. Каждая трапеза с ним для этих 14 человек могла стать последней.

Жизнь тирана могла оборваться еще в детстве

Маленький Адольф не умел плавать, но любил рисковать. Так он однажды провалился под лед, где мог погибнуть, если бы не подросток, бросившийся ребенку на помощь. Позже этот парень стал священником, а Гитлер развязал одну из самых кровавых войн в истории.

Ранее OBOZ.UA писал, что Путин обвинил в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году самих поляков. По версии диктатора, Польша "заставила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".