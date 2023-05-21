Дочь Навального пригласили выступить перед американскими студентами: разгорелся громкий скандал

22-летняя Дарья Навальная, дочь Алексея Навального, известного политического заключенного в России, приглашена ректоратом Джорджтаунского университета в Вашингтоне по случаю вручения дипломов. Это вызвало негодование у студентов и выпускников, которые создали петицию с требованием не допустить россиянку к официальному событию.

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Об этом сообщает авторитетное издание Politico. В петиции, которую подписывают американские студенты, указано, что выбор спикеров не соответствует ценностям сообщества.

"Страны, ранее оккупированные СССР или находящиеся в настоящее время под российской оккупацией, не рассматривают лидеров российской оппозиции, таких как Алексей Навальный, в качестве гарантов мирного демократического будущего России", – указали авторы.

Они также упомянули, что Навальный в прошлом позволял себе довольно крайние и шовинистические высказывания в отношении к грузинам. Также политик весьма неоднозначно рассуждал об оккупации украинского Крыма, рассуждая, что полуостров – не бутерброд, чтоб его забирать и отдавать.

Сама Дарья Навальная учится в Стенфордском университете штата Калифорния. Против приглашения Навальной на церемонию в Джорджтаунском университете выступают украинские и грузинские студенты. Некоторые выпускники планируют повернуться спиной к сцене, когда дочь политика будет произносить свою речь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году Дарья Навальная получила в Европейском парламенте премию Сахарова "За свободу мысли", присужденную ее отцу. Вручение награды проходило в Страсбурге, где девушка политического заключенного выступила с речью.

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