Кронпринцесса Норвегии, которая много лет переписывалась с Джеффри Эпштейном, публично попросила прощения за дружбу с преступником

После обнародования новых материалов по делу американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, стало известно, что наследница норвежского престола Метте-Марит имела с ним довольно тесные отношения. В период с 2011 по 2014 годы кронпринцесса обменивалась электронными письмами со скандальным миллиардером, более того, планировала с ним встречу. Когда эта информация получила публичную огласку, член королевской семьи Норвегии публично попросила прощения за свои поступки.

Она подчеркнула: осуждает все преступления Эпштейна и искренне сожалеет о том, что вовремя не поняла, каким человеком он был на самом деле. Соответствующее заявление разместили на официальной странице дворца в Instagram.

"Я хочу выразить глубокое сожаление из-за своей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми, кого я разочаровала. Некоторые сообщения между Эпштейном и мной не соответствуют тому, каким человеком я хочу быть. Я также прошу прощения за ситуацию, в которую я поставил королевскую семью, особенно короля и королеву", – отметила принцесса.

В заявлении также отметили, что из-за публикации новых "файлов Эпштейна" Метте-Марит находится в очень сложной ситуации. Ей нужно время, чтобы собраться с мыслями и расставить все точки над "і" в неприятной ситуации.

Что известно о переписке принцессы и сексуального преступника

Как сообщает The Guardian, общение между Метте-Марит и Джеффри Эпштейном было очень приветливым. В письмах кронпринцесса Норвегии называла финансиста "добросердечным", "таким милым" и "очень очаровательным". А вот в 2012 году она спросила у преступника: "неуместно ли для матери предлагать обои с изображением двух обнаженных женщин, которые несут доску для серфинга, своим 15-летним сыновьям?"

За несколько недель до этого Эпштейн рассказывал Метте-Марит, что "ищет жену" в Париже. На такое откровение принцесса ответила, что столица Франции "хорошо подходит для измены" и добавила "скандинавки – лучшие кандидатки в жены".

Из других материалов стало известно, что Джеффри Эпштейн посылал члену норвежской монархии цветы, когда она плохо себя чувствовала. Мэтте-Марит искренне поблагодарила финансиста за такой жест, а в подписи к письму отметила "С любовью, Мм". В частности, в материалах упоминалось о том, что в 2013 году принцесса в течение четырех дней жила в имении Эпштейна, когда его не было дома.

Как заявили во дворце, Метте-Марит прекратила контактировать со скандальным миллиардером в 2014 году. Она считала, что Эпштейн "пытается использовать свои отношения с наследной принцессой как рычаг давления на других людей".

