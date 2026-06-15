Скандал в королевской семье Норвегии: сын кронпринцессы приговорен к четырём годам лишения свободы

В Норвегии завершился один из самых громких судебных процессов последних лет. Окружной суд Осло признал Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит и пасынка наследника престола Хокона, виновным в двух случаях изнасилования, домашнем насилии и ряде других правонарушений. 29-летнего мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.

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Как сообщает CNN, в ходе семинедельного судебного разбирательства были рассмотрены сотни доказательств, в частности видеозаписи, электронная переписка и показания потерпевших. Прокуроры требовали для Хейби наказания в виде семи лет и семи месяцев лишения свободы, однако суд назначил меньший срок.

Суд установил, что Хейби совершил два изнасилования женщин, которые на момент преступлений не могли сопротивляться. Один из эпизодов произошел в резиденции кронпринца в Скаугуми, другой – в Осло. В то же время его оправдали по двум другим обвинениям в изнасиловании из-за недостаточности доказательств.

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Сам он не признал себя виновным и уже подал апелляцию на приговор.

Помимо сексуальных преступлений, суд признал Мариуса Борга Хейби виновным в насилии в отношении бывшей девушки, норвежского инфлюенсера Норы Гаукланд, а также в нанесении тяжких телесных повреждений другой женщине.

В частности, его осудили за ряд правонарушений, связанных с наркотиками, нарушением запрета на приближение и управлением автомобилем без водительских прав.

Помимо тюремного заключения, суд постановил выплатить четырем потерпевшим в общей сложности 640 тысяч норвежских крон (почти 40 тысяч долларов) в качестве компенсации.

Что известно о Мариусе Борге Хейби

Мариус Борг Хейби родился в 1997 году в браке кронпринцессы Метте-Марит и кронпринца Хокона, наследника норвежского престола. Однако это произошло еще до их свадьбы в 2001 году. Его и сводных братьев и сестер – 20-летнюю принцессу Ингрид Александру и 18-летнего принца Сверре Магнуса – супруги воспитывали вместе. Однако только Борг Хейби не имеет официальной публичной роли принца.

Известно, что уже после передачи дела в 2024 году он признался, что имеет психические проблемы и употребляет наркотики.

Приговор был вынесен на фоне непростого периода для самой кронпринцессы Метте-Марит. Ранее OBOZ.UA сообщал, что будущая королева Норвегии страдает легочным фиброзом и недавно была включена в список ожидания на трансплантацию легких.

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