Сын Сафронова заявил о чувствах к Бузовой и предложил отдать ей свои сперматозоиды

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин признался в нежных чувствах к телеведущей Ольге Бузовой. Он также заявил о готовности поделиться со знаменитостью своим семенем.

О своих намереньях Лука сообщил изданию "Собеседник", комментируя историю с расставанием Бузовой с блогером Давидом Манукяном. Затравкин добавил, что он был бы не прочь закрутить роман с вновь одинокой женщиной.

"Наше счастье вполне возможно, но нам надо пообщаться. Я не исключаю, что Ольга может завоевать мое сердце – большое и трепещущее, хоть оно в данный момент и занято. Могу сказать ей и всем охотницам за моим сердцем: оно может принадлежать одной женщине", – заявил сын Сафронова.

Лука отметил, что готов отдать Ольге Бузовой даже свое семя, чтобы она смогла родить прекрасного ребенка. Напомним, не так давно музыкант сдал биоматериал на хранение в банк.

"Если у той же Ольги будет необходимость, я готов отдать ей свой биоматериал, чтобы она стала матерью. Потому что рожать стало не от кого: мужики переводятся", – подытожил он.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян начали встречаться в 2019 году. По данным СМИ, в начале 2020 года блогер сделал телеведущей предложение руки и сердца на отдыхе в Таиланде. В январе 2021 года пара якобы поженилась на Мальдивах, после чего объявила о расставании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин поделился с поклонниками провокационной фотосессией с отдыха в Африке.