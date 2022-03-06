Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны. Фото

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук теперь тоже будет защищать нашу страну от российских оккупантов. Артист вступил в ряды территориальной обороны.

Об этом глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram. Он добавил, что Вакарчук – офицер запаса.

Защищать Украину музыкант будет вместе с другими представителями теробороны Львовской области.

"Призываем всех небезразличных тоже приобщаться к защите Родины!" – написал Козицкий.

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Добавим, что 2 марта Вакарчук приехал в украинский город-миллионник Харьков, который сутки громили российские оккупанты. Артист обратился к местным жителям и всем украинцам с разбомбленной площади Свободы и отметил, что Россия никогда не сломает украинский дух и свободу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, кто из украинских звездных мужчин защищает страну в ВСУ и Силах теробороны. Все подробности и фото по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта ушел из жизни украинский актер и телеведущий Паша Ли. Он погиб под обстрелами российской армии во время бомбардировки Ирпеня. С началом войны в Украине артист добровольно пополнил ряды ВСУ.

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