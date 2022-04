Святослав Вакарчук устроил концерт в киевском метро, где спел 'Я не сдамся без боя'. Видео

Украинский певец, лидер знаменитой группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в пятницу, 22 апреля выступил в Киеве на станции метро "Золотые ворота". Там до сих пор живут киевляне, которые прячутся от российских обстрелов.

В сети показали соответствующее видео выступления. На кадрах снято, как Вакарчук исполняется свой всемирно известный хит "Я не здамся без бою" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что станция киевского метро была заполнена людьми. На ней для группы установили концертную площадку. Ранее в КГГА предупреждали, что 22 апреля станция "Золотые ворота" не будет работать на вход и выход – там снимали концерт музыкантов.

Видео дня

На странице украинского коллектива в Facebook сообщили, что в воскресенье, 24 апреля, в эфире единого телемарафона новостей покажут благотворительный концерт группы. Его назвали "І все буде добре" и сняли на станции метро "Золотые ворота".

"До, во время и после телевизионной трансляции на специальном сайте будет производиться сбор средств на счет благотворительного фонда "Твоя опора". Собранные средства отправят для помощи самым маленьким украинцам – детям, пострадавшим от жестокой войны России", – сказано в сообщении.

Ранее Вакарчук поехал на север Житомирщины и спел там для украинских защитников. Фронтмен группы "Океан Ельзи" исполнил песню "Все буде добре" в окружении военных прямо у окопов.

Кроме того Вакарчук исполнил песню "Эверест" о тернистом пути народа Украины. Музыкант играл на гитаре возле памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко в полуразрушенном от вражеских бомб Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук записал кавер на хит британского певца Джо Кокера You Are So Beautiful, но несколько изменил название песни. Теперь он звучит как UA So Beautiful – "Украина так прекрасна". Для композиции создали клип, в котором показали красоту нашей страны до вторжения России.