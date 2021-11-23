Светличная попала в психбольницу: что известно о состоянии 81-летней актрисы

Российская актриса Светлана Светличная попала в психиатрическую больницу. Медики установили поражение головного мозга.

Изначально заслуженную артистку госпитализировали из-за проблем с сердцем, но обнаружили и другие проблемы, рассказал анонимный источник изданию TV-5. Сейчас она находится в профильной клинике, где ей пытаются помочь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам врачей, находясь в медицинском учреждении, пациентка не на шутку обеспокоила их своим поведением. Светличная то становилась неожиданной агрессивной, то опасалась за свою жизнь.

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Из-за подозрений медики решили обследовать мозг артистки, где и обнаружили проблему. У нее диагностировали поражение сосудов головного мозга.

Напомним, что актриса попала в больницу в конце октября из-за проблем с сердцем. Ее обеспокоил скандал с невесткой и сыном, из-за которого она на время "исчезла".

В ходе розысков Светланы выяснилось, что она снималась в ток-шоу Андрея Малахова, где и рассказала о болезни. Ранее сообщалось, что Светличная страдает деменцией.

Позже ее близкая подруга Людмила Поргина заявила, что она заплакала, когда встретилась с пропавшей актрисой. Ее поразило, что давняя знакомая желает себе смерти.

Кратко о звезде:

Светлана Светличная – советская и русская актриса театра и кино украинского происхождения. Заслуженная артистка РСФСР. Родилась 15 мая 1940 года в семье украинца Афанасия Светличного, советского офицера. С родителями постоянно путешествовала по разным городам и республикам, в частности училась в городе Ахтырка в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана просила о помощи. Она приходила в "Гильдию актеров России" и заявляла, что над ней издеваются.