Появились кадры истощенной Светличной из больницы: актриса во всем винит невестку

Во вторник, 26 октября, на шоу российского телеведущего Андрея Малахова "Прямой эфир" показали шокирующие кадры из больницы, где находится 81-летняя актриса Светлана Светличная. До такого состояния, по словам пенсионерки, ее довели ссоры с невесткой.

Историю больной женщины разбирали эксперты в студии, а комментарии брали у семьи и знакомых артистки. В видео озвучили несколько неприятных ситуаций, которые не на шутку испугали и взволновали Светлану (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что звезда истощена и нуждается в присмотре врачей. Ей ставят капельницы и лечат повышенное давление. До такого состояния актрису довел переезд, устроенный женой ее сына.

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По словам Светличной, невестка Ольга очень грубо воспитана и постоянно пыталась оскорбить заслуженную артистку своими словами и действиями. Она затаила обиду на избранницу сына и больше не хочет ее видеть.

"У нее ко мне постоянно какие-то претензии. Меня еще никогда так не оскорбляла судьба. Просто размазали и меня это медленно убивает", – прокомментировала пострадавшая.

Очевидница одного из конфликтов Пелагея Летунова рассказала, что Светлана Афанасьевна не могла найти новый адрес после переезда, а члены семьи не хотели объяснить ей, куда идти. После очередного звонка Ольге, артистка пожаловалась, что она может ее отвезти куда-то против воли или закрыть дома.

Во время шоу вспомнили, что у 81-летней знаменитости деменция – нарушение кратковременной и долговременной памяти, вследствие поражения мозга. Такой диагноз нередко ставят людям после 80 лет.

В конце эфира Светлана поблагодарила Андрея Малахова за огласку своей проблемы и попросила родных любить ее несмотря ни на что.

Напомним, что накануне родные известной актрисы заявили, что она пропала без вести в Москве. Светличную разыскивали до тех пор, пока не заметили на съемках шоу.