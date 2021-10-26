Светлана Светличная перед пропажей жаловалась на издевательства

81-летняя известная советская актриса Светлана Светличная за день своего исчезновения просила о помощи. Она приходила в "Гильдию актеров России" и заявляла, что над ней издеваются.

Соответствующее заявление сделала председатель "Гильдии актеров России" Валерия Гущина. По ее словам, Светлане понадобилась помощь юриста, пишет Комсомольская правда.

"Открылась дверь – зашла Светочка без звонка. "Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются. Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили". Сказала нам тогда Светличная, – рассказала Гущина о встрече с актрисой.

Видео дня

Валерия рассказала, что они проводили Светличную до юриста, а после посадили в такси и ее отправили домой. По словам председателя, она проживает по новому адресу – ЖК "Лосиный остров". Также Гущина заметила тогда, что актриса уехала с небольшим рюкзачком.

"С таксистом договорились, что он доведет ее до двери. Ее родственники живут в районе Преображенки. Все они рядом. Она уехала от нас с рюкзачком. В нём находились деньги и документы", – рассказывает Валерия Гущина.

Она заявляет, что не знает, куда она могла пропасть. Полиция смотрит камеры видеонаблюдения возле ее дома, однако пока безуспешно.

"Мне кажется, мы ищем человека, которого никогда не найдем. Камеры не показали, куда она могла уйти", – сказала Валерия Гущина.

Невестка Светличной отметила, что она никуда не выходила, потому что у нее никого не было.

"Мы звонили ей, потом пришли к ней домой с ключами. Открыли двери. Рюкзачок с документами и деньгами на месте. Но самой Светланы нет", – сказала невестка актрисы.

Отмечается, что когда Светличная была в Гильдии актеров, к ней наведывалась съемочная группа канала "Россия". Она выходила встретить команду, но не знала, как открывается шлагбаум. Именно это и запечатлели камеры видеонаблюдения.

Съемки прошли, и группа уехала, после чего чем занималась Светличная неизвестно, а также остается загадкой, куда она пропала потом.

Коротко о знаменитости:

Светлана Светличная – советская актриса, заслуженная артистка. Родилась в 1940 году в тогдашней Армянской ССР. Одной из знаменитых ролей у актрисы – соблазнительница Анна Сергеевна в комедии "Бриллиантовая рука". Была замужем дважды – за актером Владимиром Ивашовым, в браке с которым родились двое сыновей, а также за художником Сергеем Смирновым-Скокольским.

Также известна по ролям в кинолентах "Стряпуха", "Богиня: Как я полюбила", "Девушка и смерть", "Анна Павлова", "Дом у солёного озера", "Мужской почерк", "Место встречи изменить нельзя", "Ты - мне, я - тебе" и другие.

Имеет премию "Бриллиантовая шпилька", премию журнала "Hello" "Самая стильная в России", в номинации "Икона стиля", премию от Fashion TV титул "Икона стиля" (2011), премию Fashion People Awards "Икона стиля" (2015).

Светличная работала с множеством известных советских режиссеров, среди которых Григорий Александров, Станислав Ростоцкий, Татьяна Лиознова, Станислав Говорухин, Эдмонд Кеосян и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что британская актриса Таня Фир, известная по сериалу "Доктор Кто", не выходит на связь. Ее семья и друзья просят предоставить любую информацию о местонахождении девушки.