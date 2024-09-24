Светлана Белоножко рассказала, как зарабатывает после смерти мужа и сколько денег тратит на себя

Заслуженная артистка Украины Светлана Белоножко раскрыла сумму своих доходов после смерти супруга Виталия Белоножко. Сейчас певица зарабатывает до 2 тысяч долларов в месяц, в которые входят выступления на корпоративах, пенсия и пассивная прибыль.

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Светлана Белоножко имеет звание и заслуженной, и народной артистки Украины, благодаря которым получает прибавку к пенсии, хоть и незначительную. А вот о своем пассивном заработке певица позаботилась заранее, рассказала она в интервью Славе Демину.

Она призналась, что получать дополнительную прибыль от сдачи недвижимости в аренду она планировала с покойным мужем вместе. Как говорит певица, "о тебе никто не позаботится, если ты сам не позаботишься".

"С чего я зарабатываю? Есть некоторые корпоративчики, меня приглашают, у меня есть своя программа, я работаю. Ну и потом пассивный доход у меня есть. Это недвижимость, я сдаю. Я думала об этом раньше, потому что это важно. Какая-то подушечка должна быть. Иначе о тебе никто не позаботится, если ты сама не позаботишься. И это мы еще думали с Виталиком вместе", – объясняет она.

Белоножко сообщила, что ранее ее доходы были больше 2 тысяч долларов. В частности, она объяснила, что за коммунальные услуги своего дома, площадью 200 квадратных метров, платит самостоятельно и в помощи детей не нуждается: "Мне это не накладно. Если у меня будет такая потребность, они [дети] мне будут помогать. Но пока мне не нужно".

По другим расходам Светлана Белоножко назвала себя "немного трансжиром". Она отметила, что на себя тратит много денег, а самые большие покупки приходятся на уход за собой и "интересные вещи". "Мне хочется потратить, мне хочется получить удовольствие", – именно так артистка описала свой шопоголизм.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Белоножко рассказала, что она изменила себя благодаря косметологии. 67-летняя певица призналась – никогда не обращалась к пластическим хирургам.

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