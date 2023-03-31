''Сведет с ума всех девушек'': звезда ''Отчаянных домохозяек'' Ева Лонгория очаровала снимком с сыном от мексиканца

Американская актриса и продюсер Ева Лонгория, наиболее известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки", восхитила свою девятимиллионную аудиторию кадром с единственным сыном. 19 июня 2018 года знаменитость познала радость материнства, родив своему возлюбленному наследника – мальчика Сантьяго.

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Трогательным снимком звезда поделилась в Instagram. На нем 4-летний красавец обнимает звездную маму. Отцом ребенка является мексиканский бизнесмен и владелец крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке "Televisa" Хосе Антонио Бастон (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Моя жизнь", – лаконично подписала фотокадр Лонгория. Актриса предстала в белом костюме, а сын – в черной футболке и джинсовых шортах. Новый пост растрогал фанатов Евы, которые написали множество приятных слов о Сантьяго. Они утверждают, мальчик – будущая звезда кинематографа, потому что уже в юном возрасте имеет яркую внешность.

"Самый красивый мальчик", "Он разобьет сердце множеству девушек", "Вы такие прекрасные. Мамин маленький мужчина", "Он сведет с ума всех девушек", "Что за королева и маленький принц", "Кино – его призвание", "Невероятный малыш", – пишут пользователи сети.

Напомним, 21 мая 2016 года после трех лет отношений с мексиканцем Лонгория вышла за него замуж. Это третий брак селебрити. Артистка ранее утверждала, что не стремится иметь детей. Ее часто относили к категории звезд-чайлдфри. До беременности она заявляла: "Детей нет в моих ближайших планах. Я не из тех женщин, которые кричат, что им срочно надо родить".

Для Евы малыш стал первенцем, а для ее супруга – четвертым ребенком. У Хосе есть трое наследников от брака с Натальей Эсперон. Лонгория признавалась, что готова воспитывать детей мужа от прошлых отношений как своих родных.

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