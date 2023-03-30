Лана Дель Рей обручилась после нескольких месяцев отношений: как выглядит возлюбленный певицы

Известная американская певица Лана Дель Рей обручилась с 40-летним музыкантом и управляющим партнером компании Range Media Partners Эваном Виникером. Певица уже успела продемонстрировать обручальное кольцо, хотя официально об этом влюбленные не объявили.

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О планах на свадьбу пары узнали журналисты Billboard. Впервые артистка продемонстрировала обручальное кольцо на мероприятии Billboard Women In Music (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Что известно о романе Ланы Дель Рей

По данным иностранных СМИ, роман певицы длится всего несколько месяцев. Пара не афиширует подробности личной жизни. Вместе их тоже видели не часто, однако нет сомнений, что именно Виникер стал новым романтическим увлечением звезды.

В начале марта этого года она появилась на светском мероприятии с кольцом на безымянном пальце, которое вообще не прятала.

Что известно об Эване Виникере

40-летний избранник Ланы Дель Рей – управляющий партнер Range Media, компания которого специализируется на подборе талантов. Он и сам музыкант. В прошлом Виникер играл в группе Steel Train.

Достоверно известно, что он близко знаком с музыкантами, с которыми сотрудничает певица. Поговаривают, что именно так они познакомились.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 2 года назад в сети появилась информация, что Лана Дель Рей обручилась с парнем с сайта знакомств. Фото с ним можно посмотреть здесь.

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