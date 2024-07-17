Самая громкая свадьба года 29-летнего миллиардера Ананта Амбани и Радхики Мерчант прошла, но всплыли интересные факты насчет его финансирования. Отец жениха и самый богатый человек Индии Мукеш Амбани владеет корпорацией Reliance Industries Limited по сотрудничеству сына, управляющего дочерней компанией, что занимается солнечной энергией. Оказалось, что миллиардеры активно сотрудничают с Россией и являются первыми в мире по закупке нефти страны-агрессора.

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Состояние конгломерата, который основал еще дед Ананта Амбани, насчитывает более 108,8 миллиарда долларов, по данным Forbes. Известно, что нефтехимическая, нефтеперерабатывающая и нефтегазовая деятельность компании является основой ее деятельности, от которой 10 лет назад она получала 97% доходов. Как пишет украинская ювелирная блогерша, по имени Анна, в Instagram, в мае 2024 года Reliance Industries Limited заключила договор с "Роснефтью".

Пока европейские страны бойкотируют природные ресурсы РФ, Индия их активно скупает. Более того, оплата будет происходить в рублях. То есть у россиян будет стабильный заработок, часть которого будет конвертироваться в ракеты, которые впоследствии могут убить украинцев.

Известно, что Reliance Industries Limited планирует скупить более 3 млн. баррелей (477 млн. л) российской нефти.

"Кроме того, еще одну-две партии в месяц низкосернистой нефти из российского порта Козьмино по цене 1 доллар. Платежи за нефть будут идти в рублях через индийский банк HDFC и российский "Газпромбанк". Соглашение позволяет Индии обеспечить себя нефтью по выгодным условиям, а России – получить стабильный доход, несмотря на санкции и давление запада.

По состоянию на июнь 2024 года Россия в обход санкциям заработала на подобных договорах 680 миллиардов долларов. О хороших отношениях между странами свидетельствует поездка премьер-министра Индии Наренда Моди в РФ в июле этого года и дружеские объятия с диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет The Guardian, трехдневное празднование свадьбы Ананта Амбани и Радхики Мерчант должно обойтись семье в 600 млн долларов, что составляет всего 0,5% от состояния семьи. Из этого следует, что индийские традиции происходили на крови украинцев, ежедневно страдающих российскими атаками.

Более того, молодожены на праздник своей жизни не постеснялись пригласить россиян. Неизвестно, сколько жителей этой страны танцевали на костях, но в росмедиа появлялась информация, что на свадьбе была богатая россиянка, по имени Альбина, о существовании которой даже не знают сами граждане РФ. Ради нее из страны-агрессорки приехал даже визажист с одним из самых высоких прайсов.

"Звездный [русский] визажист Сердар Камбаров, рассказывающий, что один мейк у него стоит миллион рублей, внезапно оказался в Мумбаи на свадьбе года. Нет, он не красит невесту, его заказала некая богатая российская барышня Альбина", – говорилось в сообщении.

Ранее OBOZ.UA писал, как проходила трехдневная свадьба, на которой гуляли сестры Кардашьян, Джон Сина, Борис Джонсон, Ники Хилтон и многие другие.

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