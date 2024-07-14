Борис Джонсон, сестры Кардашьян и россияне: как развлекаются гости на трехдневной 'свадьбе года' в Индии

Трехдневная свадьба 29-летнего миллиардера Ананта Амбани, сына самого богатого человека Индии – Мукеша Амбани – и его избранницы Радхики Мерчант в разгаре, но гости настолько полны восторга, что все выходные делятся кадрами с помпезного празднования в Мумбаи, Индия. Среди сотен, а то и тысяч гостей на празднике можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сестер Ким и Хлои Кардашьян, реслера Джона Сина и даже россиян.

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Все присутствовавшие имели особый дресс-код: во время свадьбы носить только народную индийскую одежду, включающую сари для женщин и курту (туника и брюки свободного кроя) для мужчин. Однако были и те, кто нарушил просьбу молодожен, таких как Борис Джонсон. Как пишет Daily Mail, его жена Керри Джонсон появилась в серебряной лехенге, а бывший премьер-министр решил не изменять своему классическому образу и пришел в черном костюме с фирменным зеленым галстуком.

Супруги взяли с собой в Индию троих детей: 4-летнего Уилфа, 2-летнюю Роми и 1-летнего Фрэнка, которые появились на празднике в традиционной индийской одежде. Весь праздничный вечер Борис Джонсон протанцевал с ними на руках.

Оказалось, что, кроме известных мировых звезд, молодожены смогли пригласить богатых россиян, о существовании которых даже не знают сами жители РФ. Как пишут росмедиа, одной из них оказалась женщина по имени Альбина, ради которой из страны-агрессорки приехал даже визажист с одним из самых высоких прайсов.

"Звездный [русский] визажист Сердар Камбаров, рассказывающий, что один мейк у него стоит миллион рублей, внезапно оказался в Мумбаи на свадьбе года. Нет, он не красит невесту, его заказала некая богатая российская барышня Альбина", – говорилось в сообщении.

А вот американская киноактриса Хлои Кардашьян активно транслирует в Instagram чуть ли не каждую деталь свадебной церемонии: от своего появления с сестрой Ким Кардашьян перед камерами папарацци до огромных цветочных композиций.

В частности, Ким сообщила, что часть праздника они будут снимать для своего реалити-шоу "Семейство Кардашьян", которое выпустило уже 20 сезонов. Об этом пишет Teen Vogue. "Пришлось запечатлеть наше видео, потому что мы так счастливы, что нам посчастливилось путешествовать по миру вместе. И еще мы снимали "Кардашьян", поэтому вы можете увидеть, как Ким и Хлоя отправляются в Индию", – сказала Ким.

Еще в марте 2024 года Анант Амбани и Радхика Мерчант провели первую предсвадебную церемонию. Из гостей был Марк Цукерберг и Билл Гейтс, на столе стояло 2500 блюд, а дресс-код прописали на 9 страниц. На мероприятии даже выступила певица Рианна, которая не давала концертов 8 лет, а невесту обвинили в плагиате своей речи.

По индуистской традиции, даты свадьбы Ананта Амбани и Радхики Мерчант были избраны в соответствии с благоприятными днями в их картах рождения. Продлится празднование три дня с пятницы по воскресенье, 12–14 июля.

В июне пара отправилась в четырехдневный круиз по Средиземному морю. На борт молодоженов пригласили около 1200 гостей, для которых выступали Кэти Перри, Дэвид Гетта и Backstreet Boys.

Неделю назад состоялась последняя предсвадебная церемония в стиле "королевский гламур". На Сангит, как его называют в Индии, пришли не только близкие влюбленных, но и звезды.

Подробности свадьбы, ожидающей весь мир, информацию о молодоженах и других интересных фактах – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошел первый день празднования трехдневной помпезной "свадьбы года" в Мумбаи. Число гостей пара держит в секрете, но само торжество состоится в конференц-центре Jio World и в особняке Амбани, который имеет 27 этажей и вмещает 16 тысяч человек.

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