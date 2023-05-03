Судебные разборки и громкие скандалы: как сложилась судьба детей Анджелины Джоли и как они выглядят сейчас. Фото

У голливудских актеров и бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое из которых – приемные. Ни один из наследников не имеет социальных сетей, потому у нас не получается наблюдать за их жизнью. В 2016 году селебрити объявили о расставании. Более пяти лет длились судебные разбирательства, во время которых адвокаты Питта добивались права опеки над детьми. Артистка была против этого и настаивала на единоличной опеке. Брэд выиграл дело в 2021 году, но его бывшая подала встречный иск.

Видео дня

В итоге мужчине все-таки удалось получить совместную опеку над пятью несовершеннолетними наследниками. OBOZREVATEL покажет, как сейчас выглядят дети одной из самых красивых пар Голливуда и расскажет несколько интересных фактов о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Актеры воспитывали наследников по правилам, которые являются чуждыми для официальной педагогики. Известно, что никто из них никогда не ходил в школу. Родители приглашали учителей на дом. У малышей не было четкого графика, домашних заданий и контрольных. Они изучали только то, что им было интересно. Кроме того, Джоли разрешала им выражаться и ничего не запрещала.

Мэддокс Шиван

Настоящее имя старшего сына Джоли и Питта – Рат Вибол, он родился в Камбодже. Анджелина забрала малыша из детского дома в 2002 году, когда ему было всего 7 месяцев. Тогда актриса работала над фильмом "За гранью". Шивана она усыновила еще вместе с экс-супругом Билли Бобом Торнтоном, а после развода стала единоличным опекуном. После свадьбы с Брэдом звезда разделила с ним опеку. Повзрослев, Мэддокс увлекся кино и даже помогал матери на съемках драмы "Сначала они убили моего отца". Сегодня же старший из детей пары учится в университете в Южной Корее на факультете биоинженерии.

Захара Марли

Захара Марли – второй приемный ребенок семьи Джоли-Питт, которую взяли в семью в 2005 году. Девочка родилась в Эфиопии. Актриса встретила ее, когда была в этой стране как посол доброй воли при комитете по делам беженцев ООН. Тогда знаменитости сообщили, что мать Захары умерла, однако через два года женщина объявилась. Она заявила, что отдала на время Захару в приют и потребовала вернуть дочь. Сегодня Марли увлекается творчеством и пытается определиться с будущей профессией. В 2019 году она создала собственную ювелирную коллекцию.

Пакс Тьен

Сына Пакса Анджелина усыновила в 2007 году во Вьетнаме, на тот момент мальчику было три года. Его настоящее имя – Фэм Квань. В 16 лет парень увлекся фотографией и изучением актерского мастерства. В будущем он мечтает сниматься в кино.

Шайло Нувель

Шайло – первый биологический ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта. Белокурая малышка появилась на свет 27 мая 2006 года в Намибии, после премьеры фильма "Мистер и миссис Смит", где познакомились ее родители. Первые снимки новорожденной дочери влюбленные продали журналам People и HELLO за 10 млн долларов. Это была самая большая цена, заплаченная за всю историю за снимки знаменитостей. Сегодня Шайло можно назвать самым известным ребенком эксов. Долгое время ходили слухи, что наследница хочет поменять пол, но потом эту информацию опровергли и все чаще стали замечать красавицу в платьях.

Нокс Леон и Вивьен Маршелин

Через два года после рождения Шайло, на свет появились двойняшки – сын Нокс и дочь Леон. Роды артистки проходили во Франции. В этот раз первые фотографии новорожденных были проданы за 14 млн долларов. И если о Ноксе Леоне мы практически ничего не знаем, то 14-летняя Маршелин успела сняться в таких фильмах, как "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Малефисента" и составить конкуренцию звездным родителям. Известно, что Вивьен изучает арабский язык, а Нокс – язык жестов.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказал, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают свое младшую дочь Леони от папарацци. Девочка родилась 12 сентября 2010 года. Она унаследовала все лучшее у родителей и скоро может затмить сестру Деву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!