Суд вынес приговор Жерару Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах

Суд в Париже признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальном насилии, которое он совершил в отношении двух женщин на съемочной площадке фильма The Green Shutters в 2021 году. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.

Видео дня

Как отмечает CNN, знаменитость все время отрицал любые обвинения в свою сторону, однако судья Тьерри Донар отметил, что оправдания артиста не являются убедительными. Адвокат Жерара Депардье заявил: он подаст апелляцию на решение суда. Сам актер не присутствовал на заседании.

Первой жалобу против Жерара Депардье подала дизайнер декораций Амели, которая работала над созданием ленты The Green Shutters. По словам женщины, актер схватил ее за талию, притянул к себе и провел рукой по ягодицам. В частности она отметила, что артист позволял себе говорить неприятные комментарии в ее сторону.

Второй потерпевшей стала ассистентка режиссера фильма, которая решила не раскрывать свои имя. Женщина сообщила, что Депардье касался ее тела, когда она проводила его в гримерку. Однако звезда отвергает все обвинения и заявляет, что его действия просто "неправильно поняли".

Стоит отметить, что французскую знаменитость обвиняли в домогательствах по меньшей мере 20 женщин. Однако это дело стало первым, которое рассмотрели в суде.

Напомним, что в 2018 году жалобу против Жерара Депардье подала актриса Шарлотта Арну. Сначала она не разглашала свое имя, однако в 2021-м публично заговорила о непристойном поведении знаменитости. В 2023-м еще 13 молодых актрис, продюсеров, гримеров и членов технического персонала признались, что в течение 2004-2022 годов подвергались домогательствам со стороны французской знаменитости. По словам женщин, Депардье позволял себе "ощупывать" их и делать непристойные комплименты.

В марте этого года актер предстал в суде, где впервые признал, что использовал грубую лексику в сторону одной из женщин, которая обвинила его в домогательствах, и хватал ее за бедра, однако отрицал заявления о насилии. Более того, звезда заявил: "Мне всегда говорили, что у меня "русская натура". Не знаю, это из-за злоупотребления алкоголем, или из-за пошлости". В апреле этого года Депардье взяли под стражу и провели допрос.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что французская актриса, которая обвинила Жерара Депардье в изнасиловании, покончила с собой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!