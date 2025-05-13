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Суд вынес приговор Жерару Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
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Суд вынес приговор Жерару Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах

Суд в Париже признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальном насилии, которое он совершил в отношении двух женщин на съемочной площадке фильма The Green Shutters в 2021 году. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.

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Как отмечает CNN, знаменитость все время отрицал любые обвинения в свою сторону, однако судья Тьерри Донар отметил, что оправдания артиста не являются убедительными. Адвокат Жерара Депардье заявил: он подаст апелляцию на решение суда. Сам актер не присутствовал на заседании.

Суд вынес приговор Жерару Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах

Первой жалобу против Жерара Депардье подала дизайнер декораций Амели, которая работала над созданием ленты The Green Shutters. По словам женщины, актер схватил ее за талию, притянул к себе и провел рукой по ягодицам. В частности она отметила, что артист позволял себе говорить неприятные комментарии в ее сторону.

Второй потерпевшей стала ассистентка режиссера фильма, которая решила не раскрывать свои имя. Женщина сообщила, что Депардье касался ее тела, когда она проводила его в гримерку. Однако звезда отвергает все обвинения и заявляет, что его действия просто "неправильно поняли".

Стоит отметить, что французскую знаменитость обвиняли в домогательствах по меньшей мере 20 женщин. Однако это дело стало первым, которое рассмотрели в суде.

Суд вынес приговор Жерару Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах

Напомним, что в 2018 году жалобу против Жерара Депардье подала актриса Шарлотта Арну. Сначала она не разглашала свое имя, однако в 2021-м публично заговорила о непристойном поведении знаменитости. В 2023-м еще 13 молодых актрис, продюсеров, гримеров и членов технического персонала признались, что в течение 2004-2022 годов подвергались домогательствам со стороны французской знаменитости. По словам женщин, Депардье позволял себе "ощупывать" их и делать непристойные комплименты.

В марте этого года актер предстал в суде, где впервые признал, что использовал грубую лексику в сторону одной из женщин, которая обвинила его в домогательствах, и хватал ее за бедра, однако отрицал заявления о насилии. Более того, звезда заявил: "Мне всегда говорили, что у меня "русская натура". Не знаю, это из-за злоупотребления алкоголем, или из-за пошлости". В апреле этого года Депардье взяли под стражу и провели допрос.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что французская актриса, которая обвинила Жерара Депардье в изнасиловании, покончила с собой.

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