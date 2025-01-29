Суд избрал меру пресечения мужу Анны Жук, погибшей в ДТП

Суд избрал меру пресечения мужу блогера Анны Жук, которая погибла во время ДТП на трассе Харьков – Киев. Владимиру Билевцову грозит пребывание под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога.

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Об этом сообщила UNN полиция Полтавской области. Мужчина управлял автомобилем Lexus, который врезался в припаркованный вне дороги грузовик. Анна Жук погибла на месте ДТП, а Белевцов и его 9-летний ребенок получили телесные повреждения.

Известно, что 27 января полиция вручила подозрение мужу блогеру по части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения тяжелой степени).

После появления ужасной новости о трагической смерти Анны Жук на связь вышла блогер Анна Алхим. Дрожащим голосом она отметила: очень сильно надеется, что информация о гибели интернет-деятельницы – это просто неудачная шутка. Однако уже через несколько минут она написала: "Я не верю. Нет, нет, нет. Аня..."

Анна Жук вела личный блог в Instagram, где делилась с поклонниками своей личной жизнью. Она активно участвовала во многих проектах, основной целью которых была поддержка женщин, а также проводила различные тренинги.

На гибель Жук отреагировали и другие украинские блогеры. Ее смерть стала болезненной утратой для близких и товарищей, ведь, по их словам, звезда сети была прекрасным человеком с большим сердцем.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о муже погибшего в ДТП блогера Анны Жук, который был за рулем. Он отец одного из сыновей Анны, долгое время работал в церкви и очень любил автомобили.

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