Полиция вручила подозрение мужу Анны Жук, которая погибла в ДТП: что ему грозит

Полиция объявила о подозрении мужу украинского блогера и волонтера Анны Жук, которая погибла в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия. Владимира Белевцова могут лишить свободы.

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Об этом OBOZ.UA сообщил спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев. Уточняется, что избраннику блогера сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения тяжкой степени).

"Водителю "Лексуса" сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УКУ, – подтвердили в полиции. – Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового".

Напомним, что харьковчанка Анна Жук погибла 24 января. Блогер вместе с мужем и сыном ехала по трассе Харьков – Киев. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с грузовиком.

Анна скончалась от полученных травм на месте, а муж и ее сын попали в больницу. Похороны звезды состоялись в Харькове 26 января. Проститься с ней пришло много друзей, которые рассказали, что Жук активно поддерживала ВСУ и помогала защитникам на передовой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Белевцов нарушил молчание по поводу трагической гибели своей жены, опубликовав эмоциональный пост в Instagram.

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