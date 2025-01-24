Младше ее на 14 лет: что известно о муже погибшей в ДТП блоггерки Анны Жук, который был за рулем

Муж погибшей в аварии харьковской блоггерши Анны Жук Владимир Билевцов был младше жены на 14 лет. Он отец одного из сыновей Анны, долгое время работал в церкви и очень любил автомобили. Именно он был за рулем, когда произошло ДТП, в котором погибла его жена.

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OBOZ.UA собрал информацию о муже погибшей блоггерки Аннет. Сейчас Владимиру Билевцову 24 года, и у него остался сын от Анны – один из четырех ее детей.

Владимир в сети рассказывал, что он простой харьковский парень из семьи земледельцев, сам работал на комбайне. У Telegram есть его собственный канал, который называется "Фермер".

"Я родился и вырос в небольшом селе Харьковской области. Кого очень волнует – я стою на учете и не боюсь того момента, когда нужно будет защищать нашу лучшую страну", – писал он у себя на странице.

В последние годы он занимался арендой автомобилей, которые потом можно было выкупить.

До войны супруги жили на Донбассе, в Святогорске. И только после начала полномасштабного вторжения семья переехала в Харьков.

Владимир довольно разносторонний человек – работал в церкви, активно занимался спортом, учился.

Об этом рассказывала Анна в своем последнем интервью.

"Он многому меня учит, даже в духовном плане. Он очень развитый человек, и шесть лет служил в церкви. Он действительно верующий и добрый человек. Максимально спокоен. Я наоборот, более активна, как вертолет. Но между нами есть баланс, как весы по знаку зодиака. Я, наверное, нашла свое равновесие", – говорила Анна.

Во время интервью были слышны взрывы, но женщины даже не дрогнули, потому что "это – Харьков".

Автомобиль Lexus супруги приобрели еще в феврале 2024 года.

Владимир дважды делал Анне предложение. Второе – уже в декабре 2023 года, после рождения сына. Это предложение руки и сердца попало на видео одного из украинских шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, жизнь блоггера Анны Жук, более известной как Аннет, трагически оборвалась 24 января в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия – Анна и Владимир двигались в собственном автомобиле по трассе Харьков – Киев, однако, по предварительным данным, во время обгона мужчина не справился с управлением.

Украинские блоггеры со слезами отреагировали на гибель Аннет и показали частные переписки, которые вы можете посмотреть здесь.

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