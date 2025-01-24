Блогер Анна Жук погибла в ДТП: подробности трагедии

Жизнь украинского блоггера Анны Жук, более известной в сети как Анет, трагически оборвалась 24 января из-за ужасного дорожно-транспортного происшествия. Интернет-деятель вместе с избранником передвигались в собственном автомобиле по трассе Харьков-Киев, однако, по предварительным данным, во время обгона мужчина не справился с управлением.

Видео дня

Как отметили на сайте Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, машина звезды соцсетей столкнулась с грузовиком, что находился за пределами проезжей части дороги. Проинформированный источник подтвердил OBOZ.UA, что Анна Жук погибла на месте.

Муж и сын интернет-деятеля были госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения. Они получили значительные телесные повреждения.

Видео с места происшествия появилось и в Telegram-канале jenya zub LIFE NEWS. На обнародованной записи можно увидеть разбитый легковой автомобиль, рядом с которым находятся представители правоохранительных органов.

После появления ужасной новости о трагической смерти Анны Жук на связь вышла блогер Анна Алхим. С дрожащим голосом она отметила: очень сильно надеется, что информация о гибели интерне-деятельницы это просто неудачная шутка. Однако уже через несколько минут она написала: "Я не верю. Нет, нет, нет, нет. Аня..."

Анна Жук вела личный блог в Instagram, где делилась с поклонниками своей личной жизнью. Она принимала активное участие во многих проектах, основной целью которых была поддержка женщин, а также проводила различные тренинги.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер оскароносный режиссер и сценарист фильмов "Дюна" и "Твин Пикс" Дэвид Линч.

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