Стужук – о домашних родах: они рядом не стоят с обычными

Популярная украинская блогерша София Стужук подробно рассказала о своих домашних родах. По ее словам, они не сравнятся со стандартным процессом появления ребенка на свет – в больнице.

Знаменитость заявила, что она не пропагандирует, а это просто был ее выбор, потому что девушка так чувствовала. Об этом Стужук сообщила в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

25-летняя блогерша рассказала, что сначала свои домашние роды она снимала для себя, а позже решила поделиться с поклонниками.

Отметим, что за это Стужук стали резко критиковать в сети, но девушка не стала принимать все близко к сердцу.

Напомним, София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами. Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.

Ранее муж украинской блогерши Софии Стужук Дмитрий умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

В сети обнаружили "пророческое" фото блогера, которое он сделал за несколько месяцев до смерти. На нем он позировал весь в бутафорской крови и держал в руках вырванное сердце.

Позже София Стужук призналась, как рассказала детям о том, что их отца больше нет в живых. Она заявила, что решилась на сложный разговор спустя месяц после смерти Дмитрия.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская блогерша София Стужук рассказала, что ела плаценту, так как в ней очень много полезных веществ. По ее словам, есть специальное исследование, которое это подтверждает.