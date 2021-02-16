Украинская блогерша Стужук рассказала, зачем ела свою плаценту

Популярная украинская блогерша София Стужук, которая известна своими домашними родами, рассказала, что ела плаценту, так как в ней очень много полезных веществ. По ее словам, есть специальное исследование, которое это подтверждает.

Мама троих детей сообщила, что для нее странно, когда люди не умеют нормально реагировать на поедание плаценты. Этим Стужук поделилась в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, девушка считает, что есть очень много косметических средств, лекарственных препаратов, которые дорого стоят и сделаны на плацентарной основе.

"Мне с помощью технологий сделали ее в капсулах, но люди не умеют воспринимать это из-за своего консерватизма, мол, как так можно, это же плацента", – отметила блогерша.

Напомним, София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами. Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.

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