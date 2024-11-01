Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, публично поддерживающий террористический режим Кремля и откровенно заявляющий, что готов воевать против Украины, в последние годы сильно набрал вес. Недавно путинист выпустил пропагандистский документальный фильм, съемка которого происходила на временно оккупированных территориях, где ясно видно, что он "наел" не один лишний килограмм.

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Как сообщает издание New York Post, режиссер редко появляется в социальных сетях, а публичные мероприятия посещает в свободной одежде, напоминающей халат и скрывающей фигуру. По словам представителей индустрии кино, которые недавно работали с Сигалом, он набрал более 22 килограммов.

В пропагандистской ленте голливудская знаменитость, получивший в 2016 году гражданство РФ, приехал на временно оккупированные территории Украины, чтобы показать "настоящие события войны". Интересно, что фильм показали только россиянам, однако Стивен Сигал уверенно рассказывал, как украинцы "сами спровоцировали агрессию".

Перед камерами звезда боевиков 80-х и 90-х "Над законом", "В осаде" и "В смертельной опасности" предстал далеко не в лучшей физической форме. Под объемными брюками и рубашкой отчетливо виднелся живот, а сам путинист тщательно контролировал положение аппаратуры.

"Сигал, как правило, жестко контролировал процесс съемок. Он постоянно настаивал на конкретных ракурсах съемки и делал все, чтобы ничего не подчеркивало его увеличение веса", – рассказал источник New York Post.

Напомним, после того, как Стивен Сигал получил российское гражданство, беспрестанно говорит о своей любви к РФ. Пропагандист уверенно заявил: никогда не откажется от паспорта страны-агрессора.

14 марта 2023 года путинист посетил учредительный съезд Международного движения русофилов в Москве. Там режиссер выступил с речью, в течение которой отметил, что считает себя "на миллион процентов россиянином".

Недавно Сигал рассказал о личном письме, которое прислал Владимиру Путину в начале полномасштабной войны. В сообщении пропагандист отметил: "Я буду на стороне своего президента, я буду драться на стороне своего президента и, если понадобится, я умру со своим президентом".

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