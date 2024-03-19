Сын актера-путиниста Стивена Сигала женился на российской модели: свадьба прошла в Москве. Фото

Сын голливудского актера и режиссера Стивена Сигала, известного своими пропагандистскими высказываниями и дружбой с президентом-диктатором Владимиром Путиным, женился на российской модели Айрин Даниловой. Пара узаконила отношения в столице страны-террористки Москве.

Как известно, Стивен Сигал уже восемь лет имеет позорное российское гражданство, а его сын Доминик, по всей видимости, также планирует строить жизнь в РФ. По крайней мере, пропагандистские СМИ утверждают, что после свадьбы он с супругой будет оставаться в Москве.

34-летний сын звездного путиниста и фанатика войны неоднократно доказывал, что имеет схожие взгляды с отцом. В частности, говорил, что ему нравится проводить время в государстве-агрессоре и исследовать "великую русскую культуру". А еще Доминик проникся ориентированностью российских женщин на "создание семьи". Очевидно, циничные пропагандистские нарративы о "семейных скрепах" работают.

Так, сын актера и модель устроили закрытую церемонию бракосочетания 17 марта в элитном поселке Барвиха. Среди присутствующих были только самые родные, в том числе и отец жениха.

"Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он безусловно одобряет", – цитируют пропагандисты источник, приближенный к семье путинского миньона из Америки.

Известно, что пара познакомилась несколько лет назад в Москве на одном из светских мероприятий. Об их романе стало известно в марте прошлого года. Сына Сигала и 29-летнюю российскую модель застукали на свидании в одном из элитных столичных ресторанов.

В недавнем интервью россиянка уверяла: "Пока я не вижу каких-либо поводов уезжать из страны". Итак, как понимаем, молодожены будут оставаться в Москве.

Как писал OBOZ.UA, ранее Стивен Сигал посетил оккупированный Донбасс, поскольку считает себя россиянином. Так он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву по возвращении из захваченной Еленовки Донецкой области, где оккупанты устроили теракт и убили украинских военнопленных.

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