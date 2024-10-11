Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, активно поддерживающий террористический режим президента РФ Владимира Путина и получивший российское гражданство, выпустил пропагандистский документальный фильм, где рассказал о письме, которое прислал диктатору в начале полномасштабной войны. Он отметил, что готов отдать свою жизнь за главу Кремля.

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Как сообщают росмедиа, в личном сообщении режиссер выразил поддержку деятельности диктатора. В новой ленте путиниста, которую показали только россиянам, он откровенно называет украинцев "нацистами".

"Я был на Ближнем Востоке, учил боевым искусствам некоторых людей. И я услышал, что началась спецоперация между Россией и Украиной. На следующий день я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента России", – отметил в ленте актер.

Стивен Сигал полностью поддерживает кровавый режим Путина. В пропагандистском фильме режиссер громко заявил, на что готов ради главы Кремля.

"Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента и, если понадобится, я умру со своим президентом", – сказал Путинист.

Съемки пропагандитского документального фильма проходили на временно оккупированных территориях. Сигал приехал в исправительную колонию в поселке Оленевка в Донецкой области, где грубо общался с украинцами, называя их "нацистами".

Напомним, в 2016 году голливудский актер получил российское гражданство. С этого времени постоянно публично говорит о своей любви к РФ. Пропагандист уверенно заявил: никогда не откажется от паспорта страны-агрессора, несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения стал сталкиваться с русофобией.

14 марта 2023 года Сигал посетил учредительный съезд Международного движения русофилов в Москве, где выступил с речью, в течение которой отметил: считает себя "на миллион процентов россиянином".

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