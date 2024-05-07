Стивен Кинг обратился с предложением к президентам Украины и России: я хотел бы увидеть, как 'мистер З надерет задницу Путину'

Известный американский писатель Стивен Кинг неоднозначно высказался о войне России в Украине. В частности, он упомянул в сообщении украинского президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Знаменитость призвал политиков "уладить их разногласия". Об этом Кинг написал на своей странице в соцсети X (Twitter).

"Я думаю, что Путин и Зеленский должны прекратить убивать людей и уладить свои разногласия mano a mano (исп. – рука об руку) с оплатой за просмотр. Я хотел бы увидеть, как мистер "З" наденет задницу Путину", – говорится в посте. Возможно, король ужасов имел в виду рукопашный бой между президентом Украины и российским диктатором, предложив сделать это "действие" платным.

Напомним, Стивен Кинг открыто поддерживает украинцев в войне с Россией. С самого начала полномасштабного вторжения американец неоднократно осуждал россиян, отказавшись от сотрудничества с российскими изданиями. Легендарный писатель активно следит за ситуацией в нашей стране и успехами украинских бойцов на фронте. Подробности – в нашем материале.

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