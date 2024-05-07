Ирина Федишин показала свежие фото Валерия Залужного: как сегодня выглядит 'железный генерал'

Украинская певица Ирина Федишин поделилась общими фотографиями с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины, генералом Валерием Залужным. Снимки были опубликованы на личной странице звезды в социальной сети Instagram.

"Перед поездкой в тур по Америке и Канаде, имела честь встретиться с Железным генералом. Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном", – написала Федишин под постом.

Кроме того, Ирина рассказала, что они с генералом обменялись подарками и похвасталась, что Валерий Залужный назвал ее любимой певицей.

"Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова – "любимая певица". Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой", – призналась она подписчикам.

Напомним, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил нового главнокомандующего ВСУ.

"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе. Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в переменах в армии. Срочных перемен. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", – сказал тогда Зеленский.

Позже он объяснил такое решение необходимостью "перезагрузки" руководства армии.

В марте 2024 года стало известно, что Валерий Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.

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