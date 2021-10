Стингу – 70: 5 захватывающих историй создания его лучших песен. Видео

2 октября свое 70-летие празднует британский рок-музыкант и актер Стинг (настоящее имя – Гордон Самнер). Он стал легендарным исполнителем, поскольку каждый его проект – успешный: как solo артист, так и деятельность в коллективе "The Police".

Фанаты знают его как заботливого мужа и отца 6 детей, эко-защитника и филантропа. Проникновенное звучание мелодии и голоса Стинга создают ложное впечатление, что все его песни о любви. Впрочем, это не так. Например, хит "Shape of My Heart" (с англ. – форма моего сердца) вводит в заблуждение даже своим названием.

Эта песня станет настоящим лингвистическим открытием для всех, кто изучает английский. В ней есть интересные стилистические фигуры. В припеве вокалист обыгрывает названия карточных мастей и их омонимы: черви – сердца, пики – мечи солдат, трефы – холодное оружие, а бубны – бриллианты. В некоторых строках песни все же говорится о любви, но это не основная сюжетная линия.

В ней говорится о рисковом игроке в покер, который играет не ради победы или денег, а чтобы узнать мистику мастей. Понять научный закон в настольной игре, ведь в этом должна быть какая-то логика: какова вероятность того, что игрой управляют не люди, а карты. Герой этой композиции – философ.

Автор песни добавил: "Игроку в покер нелегко выражать эмоции. Он их совсем не показывает". Эти слова говорят не только о метафорическом значении, но и прямое – игрок в карты не может выдавать свои эмоции ни мимикой, ни любыми движениями.

Стинг подчеркивает, что отсутствие эмоций подходит для игры в покер, но губительно для любви: "Если у женщины отношения с таким парнем – она потеряна. Поэтому я попытался создать историю, где парень играет в азартные игры и одновременно разрушает отношения".

На написание этой песни Стинга вдохновила фэнтези-сага Ф. Герберта "Дюна". Второй источник вдохновения – стиль песен алжирского певца Чеба Мами, "раи". Оригинальность этого стиля в том, что о чувствах нужно петь прямо и откровенно.

В "Desert Rose" события происходят на песчаной планете, где речь похожа на арабский. Голос Стинга "оттеняют" экзотические ноты Чеба Мами.

Самое интересное, что Стинг не понимал, о чем пел его коллега, но нужные эмоции Чебе удалось передать: "Я пытался написать англоязычный текст с нотками арабского стиля. Но так песня звучала фальшиво. Я попросил Чебу импровизировать на арабском, слушая мою мелодию. Позже Чеба сказал, что пел о желании и страсти к любимому человеку. Поэтому музыка подсказала ему слова. Я всегда считал, что именно музыка пишет текст".

В Нью-Йорке Стинг встретился с известным актером Квентином Криспом, который был активистом гей-движения в 70-х. Он рассказал музыканту о своей жизни в "гомофобной Англии".

Этот разговор поразил артиста, и он выпустил песню с ключевой фразой "Be yourself no matter what they say" (с англ. – будь собой, неважно, что говорят другие). Позже на эту песню Дэвид Финчер снял клип, в котором, кроме Стинга и музыкантов, снялся Крисп.

Это любимая песня Труди Стайлер, жены Стинга. Ведь она посвящена отношениям этой пары, которая в браке уже более 30 лет.

Дело в том, что певец приобрел дом у ячменного поля, которое на закате сверкало ярко-желтыми цветами. Вдохновившись пейзажем, Стинг и решил создать текст будущего хита.

В нем говорится о мужчине, который встречает любовь и решает прожить с девушкой всю свою жизнь. Автор открывает слушателям закулисье собственных отношений: романтические прогулки, обещания верности, совместное проживание и рождение детей.

Стинг написал и о том, что жена будет вспоминать их прогулки в поле, когда певца не станет.

В этой песне говорится о трех исторических эпохах. Первая – крестовые походы детей в XI веке. Тогда детвору забирали якобы для борьбы за Священную землю, а по факту – продавали в рабство в Северную Африку.

Вторая эпоха – Первая мировая война. В тексте песни говорится о молодых бойцах, которые ехали воевать и умирать, не зная ради чего.

Третья история – Англия в 80-х годах XX века. Стинг вспоминает в песне о торгово-развлекательном квартале Сохо, где активно расцветала индустрия по продаже наркотиков.

