Россия атаковала Киев и область 'Шахедами' и ракетами: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами типа "Калибр" и баллистикой. В столице и пригороде прогремели взрывы, есть разрушения. Ранены 12 человек.

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В нескольких районах города зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей. О последствиях массированной комбинированной атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

По предварительным данным, в Святошинском районе – возгорание на шести локациях (гаражи, дома, автомобили). Пострадали пять человек, в том числе ребенок трех лет. Под завалами дома могут находиться люди.

В Голосеевском районе горят авто, в Шевченковском районе зафиксировано возгорание нежилых помещений, в Подольском – также возгорание в нежилой застройке и разрушение.

"В Голосеевском районе падение вероятно обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили. В Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание. В Святошинском – предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто. Во дворе другого дома горят авто. В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей", – написал Кличко.

В Святошинском районе медики госпитализировали трехлетнего ребенка.

Последствия обстрелов в Киевской области

Последствия российских обстрелов также были зафиксированы в трех районах Киевской области, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом, кроме того, вспыхнул пожар в магазине.

В Вышгородском районе возник пожар в лесу, а в Броварском районе – пожар травяного настила.

Напомним, что войска РФ ночью в среду, 23 апреля, запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Кроме того, по стране была объявлена опасность из-за вражеских ударных БПЛА типа Shahed-136. Также враг поднял в воздух группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 23 апреля на территории оккупированного Крыма прозвучала серия взрывов по целому ряду населенных пунктов. Приходили сообщения о массированной атаке БПЛА, особенно громко было в Евпатории и Сакском районе, где расположены аэродромы российских захватчиков.

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