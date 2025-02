'Ставлю $100 на то, что эта песня выиграет': Потап спрогнозировал победителя Евровидения 2025

Украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко), который после начала полномасштабной войны покинул территорию Родины, а ныне строит карьеру в Европе под псевдонимом Славик Балаган, высказался о вероятном победителе Евровидения 2025. 43-летний артист спрогнозировал, что первое место на музыкальном соревновании этого года может получить представитель Эстонии с украинскими корнями TOMMY CASH.

Потап отметил: даже готов поставить 100 долларов на то, что исполнитель получит хрустальный микрофон на 69-м песенном конкурсе. Об этом он заявил в интервью эстонскому русскоязычному изданию Limon.

"Знакомы с Томми Кэшем, причем с самого начала. Он потрясающий, фантастический, очень талантливый человек. Я считаю, что он сделал сейчас сумасшедший прорыв. Это супер креативный парень, и в его команде работают наши друзья, которым я написал после его выступления на Eesti laul о том, что это фантастическая песня. Весь номер, идея, весь арт, связанный с песней, которую сделал Томми Кэш, это, конечно, фантастика. Я буду голосовать за нее! Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет Евровидение", – высказался продюсер.

Напомним, 33-летний певец Томас Таммеметс, более известный под сценическим именем TOMMY CASH, победил на эстонском Национальном отборе с композицией Espresso Macchiato. Музыкальная работа артиста понравилась как жюри конкурса, так и слушателям, ведь у нее легкий текст и довольно навязчивый мотив.

До того, как приступить к творческой карьере, исполнитель, мама которого украинка, а вот бабушка является уроженкой РФ, работал официантом и уборщиком, а параллельно занимался танцами. Со временем он превратил хобби в профессию, ведь выступал в массовке местных знаменитостей. В 2013 году TOMMY CASH решил заявить о себе как о певце, поэтому создал трек GUEZ WHOZ BAK. С этого момента он начал выпускать музыкальные альбомы, а в 2015-м отличился сотрудничеством с россиянами. Эстонец записал совместную композицию GIVE ME YOUR MONEY с группой Little Big, а позже снялся с лидером коллектива Ильей Прусикиным в комедийном интернет-сериале AMERICAN RUSSIANS. А вот в 2018 году Томас Таммеметс приехал в Россию с несколькими концертами.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения представитель Эстонии на Евровидении 2025так и не выразил четкой позиции в отношении войны. Единственным его комментарием было: "Я должен поделиться с вами непростым решением. Мне придется отменить мои концерты в Киеве, Москве и Питере. Принять нынешние военные действия очень сложно, все это очень грустно! Я устойчивый противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку".

А вот после победы на эстонском Нацотборе TOMMY CASH успел оскандалиться из-за песни United By Music, что выпустил с нидерландским рэпером Йостом Кляйном (Joost Klein). В композиции артисты с бранью подвергли критике организаторов музыкального соревнования – Европейский языковой союз (EBU) и затронули тему войны России против Украины. Возмутительные строчки звучат так: "Мы хотим мира, они хотят войны", "Я хочу улететь в Киев и поехать в Москву"; "Идите на х*й EBU, я не хочу идти в суд. Меньшие получают меньше, а большие – больше".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Италии призвали дисквалифицировать эстонского участника Евровидения 2025 из-за его "оскорбительной" песни.

