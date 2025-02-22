В Италии призвали дисквалифицировать эстонского участника Евровидения 2025 из-за его 'оскорбительной' песни

До Евровидения 2025 года осталось несколько месяцев, а конкурс уже оказался в центре скандала. В Италии призывают исключить из него эстонского исполнителя Томми Кеша из-за его песни Espresso Macchiato, которая, по мнению критиков, содержит стереотипы об итальянцах.

Видео дня

Песня, объединяющая английский и итальянский языки, наполнена "образами", которые могут быть восприняты как карикатурные, сообщает The Guardians. В частности, в тексте есть строки: "Ciao bella, я Томазо, зависим от табака. Я очень люблю кофе", а также "Вот почему я потею, как мафиози" и "Жизнь как спагетти, она тяжела, пока не сваришь его".

Наиболее острой была реакция итальянской ассоциации потребителей Codacons, обратившейся в Европейский языковой союз (EBU) с требованием пересмотреть вопрос об участии Кеша в конкурсе. В заявлении организации отмечено, что песня "оскорбляет страну и целое сообщество" и "рискует распространять неправильные представления об Италии, что вредит ее международному имиджу".

"Многие гражданы выразили возмущение из-за песни, тексты которой содержат стереотипы об Италии и итальянцах – обычные клише о кофе и спагетти, но, прежде всего, о мафии и демонстрации роскоши, передающей сообщения населения, связанного с организованной преступностью", – отметила ассоциация.

Также на ситуацию отреагировал итальянский политик Джан Марко Чентинайо, сенатор от ультраправой партии "Лига". Он резко высказался по поводу песни, опубликовав в Instagram пост с кадром из клипа Кеша и надписью: "Кто оскорбляет Италию, должен держаться подальше от Евровидения".

"Этот певец должен приехать в Италию, чтобы увидеть, как работают хорошие люди, прежде чем писать такие дурацкие песни, полные стереотипов", – заявил он.

Противоречивый резонанс лишь прибавил популярности эстонскому исполнителю. Томми Кеш, известный своим эксцентричным стилем и провокационными выступлениями, уже имеет более миллиона подписчиков в Instagram.

Эстонский журналист Улле Тооде, возглавляющая Итальянское эстонское общество, отметила, что песня Кеша обсуждается в итальянских медиа почти каждый день, пишет Eesti Rahvusringhääling.

"Мои друзья в большинстве своем наслаждаются песней и говорят, что мы должны смеяться над жизнью. Но, конечно, есть и много более критических голосов", – заявила она в эфире телеканала ETV.

Она также объяснила, что некоторые итальянцы могут быть удивлены тем, как Кеш пил espresso macchiato в своем клипе.

"В Италии такой кофе обычно пьют в классических кафе, а не в фастфудах, как это показано в видео", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что нидерландский певец Йост Кляйн (Joost Klein), в 2024 году принимавший участие в Евровидении, выпустил совместный трек United By Music с представителем Эстонии на международной арене песенного конкурса Томми Кешем. В скандальной композиции артисты с руганью раскритиковали организаторов музыкального соревнования – Европейский языковой союз (EBU) и затронули тему войны России против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!