Странный поступок Усика во время встречи с полицейскими в Харькове вызвал ажиотаж в сети. Фотофакт

Чемпион мира по боксу Александр Усик, недавно защитивший диссертацию, оказался в центре внимания из-за необычного автографа. Спортсмен подписал курсанту Харьковского национального университета внутренних дел черным маркером черную боксерскую перчатку, что вызвало шквал комментариев в соцсетях.

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Снимок, опубликованный в интернете, собрал более 22 тысяч просмотров за сутки. Пользователи активно обсуждали, насколько удачным был выбор маркера и можно ли вообще разглядеть автограф. Одни иронично назвали Усика "доктором философии по черному цвету", другие предположили, что это своеобразный розыгрыш.

Автограф-сессия прошла после защиты диссертации 18 марта. Усик получил степень доктора философии в области права в ХНУВДе и встретился с курсантами. В ходе общения он рассказал о своем пути в спорте и важности дисциплины, а после охотно раздавал автографы и фотографировался с поклонниками.

Фото с подписью черным по черному быстро разлетелось по сети, став предметом шуток и обсуждений.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Усик стал участником скандала. Общественные активисты, ученые и спортсмены поставили под сомнение законность его научной степени и требуют пересмотреть решение ученого совета Харьковского национального университете внутренних дел, где проходила защита диссертации.

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