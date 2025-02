Участники Евровидения спели об Украине, России и послали EBU: в сети заговорили о дисквалификации

Нидерландский рэпер Йост Кляйн (Joost Klein), который в 2024 году принимал участие в Евровидении, выпустил совместный трек United By Music с представителем Эстонии на международной арене песенного конкурса TOMMY CASH. В скандальной композиции артисты с бранью раскритиковали организаторов музыкального соревнования – Европейский языковой союз (EBU) и затронули тему войны России против Украины.

Премьера песни состоялась на YouTube-канале исполнителя из Нидерландов. Совместная работа артистов вызвала возмущение у пользователей сети, которые уже высказались о возможной дисквалификации эстонца из песенного конкурса.

Трек United By Music исполнители решили начать с упоминания Украины и РФ. Возмутительный строки звучат так: "Мы хотим мира, они хотят войны", "Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву".

Позже артисты добавили слова, посвященные Европейскому языковому союзу: "Идите нах*й EBU, я не хочу идти в суд. Меньшие получают меньше, а большие – больше".

Вероятно, послать организаторов Евровидения Йост Кляйн решил после неудачного участия в песенном конкурсе в 2024 году, ведь был дисквалифицирован за несколько часов до проведения гранд-финала. Причиной такого решения EBU назвали тот факт, что нидерландский рэпер поссорился с работником шоу, в результате чего было повреждено имущество.

Да и, похоже, что тему российско-украинской войны певцы затронули неслучайно. Дело в том, что ни один из артистов не выразил четкой позиции относительно полномасштабного вторжения, однако сотрудничали с исполнителями из РФ. За несколько недель до начала великой войны Йост Кляйн выпустил трек Jackass с российским рэпером CMH (Руслан Тушенков). Нидерландец спел о любви к стране-агрессору и ее женщинам. В феврале 2023 вышла еще одна композиция Йоста Кляйна с группой Russian Village Boys.

Со своей стороны, TOMMY CASH имеет совместную музыкальную работу с российским коллективом Little Big – GIVE ME YOUR MONEY. Эстонец также снялся с певцом Ильей Прусикиным (псевдоним Ильич) в комедийном интернет-сериале AMERICAN RUSSIANS, а в 2018 году дал несколько концертов в Москве, Питере и Екатеринбурге с новым альбомом ¥€$.

Кстати, артист имеет украинские корни, однако не высказал четкой позиции относительно войны. После начала полномасштабного вторжения он говорил: "Я должен поделиться с вами непростым решением. Мне придется отменить мои концерты в Киеве, Москве и Питере. Принять теперешние военные действия очень сложно, все это очень печально! Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку".

Трек United By Music понравился далеко не всем слушателям, поэтому в сети заговорили о возможной дисквалификации TOMMY CASH с Евровидения 2025:

"Joost Klein вместе с TOMMY CASH (поклонник россиян + представитель на Евровидении от Эстонии) выпустили трек United By Musicc с текстом: "Мы хотим мира, они хотят войну. Я хочу поехать в Киев, а затем в Москву. Идите нах*й EBU, я не хочу идти в суд". Очень надеюсь, что кого-то дисквалифицируют".

"Я только что прослушал United By Musicc, и у меня нет слов. Я понимаю, что они хотят передать, но, Боже, не делайте это таким образом. Как вы можете после этого говорить, что "эта песня такая смешная, в ней не так много смысла"? Это безумие".

Следует отметить, что предположения о дисквалификации не безосновательны, ведь EBU имеет определенные табу. Например:

Словесные образы: высмеивание акцента, оскорбительный внешний вид, уменьшение достижений или использование дискриминационных высказываний против людей по признаку расы, национальности, пола или других личных черт.

Клеветнические посты: Распространение вредоносного или ложного контента об участниках ESC или EBU, принимающую сторону Вещателя или Вещателей-участников.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирландию на Евровидение 2025 года представит песня о советской собаке-легенде Лайке, которую написала россиянка.

