Эстонию на Евровидении 2025 представит артист с украинскими корнями, но есть нюанс: кто такой TOMMY CASH и в чем феномен его песни

33-летний певец Томас Таммеметс, более известный под сценическим именем TOMMY CASH, представит Эстонию на 69-м песенном конкурсе Евровидения 2025. Артист, который имеет украинские корни, однако не выражает однозначной позиции относительно полномасштабного вторжения, одержал победу в финале Национального отбора своей страны и смог завоевать расположение аудитории конкурсной композицией Espresso Macchiato.

По информации, что появилась на сайте Eurovision.tv, выступление исполнителя на эстонском песенном конкурсе набрало наибольшее количество баллов как от жюри, так и зрителей. По результатам музыкального состязания он получил 83 процента голосов.

Кто такой TOMMY CASH

Томас Таммеметс родился 18 ноября 1991 года в Таллинне, а именно в районе Копли, где большая часть населения русскоязычная. Мама артиста имеет украинские корни, а вот бабушка является уроженкой РФ. С самого детства исполнитель рос билингвом, ведь общался на русском и эстонском языках. После окончания школы он работал официантом и уборщиком, а параллельно стал заниматься танцами, которые со временем превратились из хобби в профессию. Певец выступал в массовке местных знаменитостей, а в 2013 году начал свою карьеру.

Началом творческого пути TOMMY CASH стал трек GUEZ WHOZ BAK, за который он получил музыкальную премию "Демо года" от BBC Radio 2. После этого певец начал активно гастролировать по Европе и выпускать собственные альбомы. А вот в 2015 году Таммеметс записал совместную композицию с российской группой Little Big – GIVE ME YOUR MONEY. На этом сотрудничество эстонца с артистами из РФ не закончилось, ведь он принял участие в комедийном интернет-сериале AMERICAN RUSSIANS, где сыграл вместе с музыкантом Ильей Прусикиным (псевдоним Ильич). Более того, в 2018 году TOMMY CASH выпустил альбом ¥€$, с которым дал несколько концертов в Москве, Питере и Екатеринбурге.

Интересно, что после начала полномасштабного вторжения представитель Эстонии на Евровидение 2025 не выразили четкой позиции. В 2022-ом он отменил концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, отметив, что ему сложно "принять нынешние военные действия".

"Я должен поделиться с вами непростым решением. Мне придется отменить мои концерты в Киеве, Москве и Питере. Принять нынешние военные действия очень сложно, все это очень грустно! Я устойчивый противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку", – заявил артист.

В чем феномен песни Espresso Macchiato

Композиция, с которой TOMMY CASH подался на эстонский Нацотбор на Евровидение 2025, впала в душу многим слушателям. Под клипом на трек пользователи сети отмечают, что им нравится легкий текст песни и навязчивый мотив. Большое количество аудитории даже назвало исполнителя победителем международного песенного конкурса.

"Эта песня просто "застряла" в моей голове. Томми Кэш, я люблю тебя".

"Благодаря этому шедевру я впервые буду смотреть Евровидение".

"Эта песня настоящая вирусная сенсация – музыка и слова "заразительные". Когда Эстония выберет ее для участия в Евровидении в Швейцарии, они гарантированно произведут огромный фурор. И если выступление вживую будет столь же впечатляющим, они станут сильными претендентами на победу".

"Песня живет в моей голове без арендной платы с финала Нацотбора".

"Я обожаю эту песню! Ее так легко петь, и она обязательно станет победителем!"

Кстати, хорошие впечатления от участия TOMMY CASH в Евровидении 2025 имеет и певица ALINA PASH, которая после начала полномасштабного вторжения уехала из Украины, а сейчас молчит о войне на Родине. Под одним из постов артиста в Instagram она оставила краткий комментарий: "Наконец-то".

