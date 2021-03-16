Старшая дочь Поляковой похвасталась новым цветом волос. Фото

Старшая дочь украинской певицы, телеведущей и актрисы Оли Поляковой показала новый цвет волос, который стал немного насыщенней после прежней покраски.

Так, на своей странице в Instagtam 16-летняя Мария опубликовала соответствующий снимок. Она предстала без макияжа со светло-коричневым, медным цветом волос (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Опять подкрасилась", – подписала фотографию девушка.

Отметим, что недавно Маша покрасила волосы в ярко-рыжий цвет, а звездная мама помогала ей воплотить эту идею в жизнь. Оля Полякова после этого отметила, что в ней пропадает талант парикмахера.

К слову, ранее Марию Полякову забрали в больницу из-за того, что у нее воспалился аппендикс. Девушка делилась фотографиями с машины скорой помощи, а также провела экскурсию по своей палате.

Маша Полякова активно ведет свой блог в социальных сетях, где подробно рассказывает подписчикам о своей жизни. Кроме того, она регулярно выкладывает свежие снимки. Например, ранее девушка позировала в объятиях парня по имени Влад. Тот признался, что очень по ней соскучился.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова поздравила дочь с 16-летием и показала архивные фото. Она опубликовала пост, в котором пожелала девочке всего самого светлого и хорошего. А также добавила, что она счастлива, что у нее есть такая дочь.