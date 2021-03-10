Дочь Поляковой госпитализировали. Фото из больницы

Старшую дочь украинской певицы, телеведущей и актрисы Оли Поляковой забрали в больницу.

16-летняя Мария опубликовала несколько stoties в своем Instagram, когда ехала в машине скорой помощи, а также по прибытию в палату. По словам девушки, забрали ее в больницу из-за того, что воспалился аппендикс (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Меня положили с аппендицитом. Проведу вам обзор своей палаты. Просторно, даже вид из окна неплохой. Но все равно грустно как-то. Кто хочет прийти?" – поинтересовалась Маша.

Напомним, что недавно старшей дочери певицы исполнилось 16 лет. Любящая мама написала трогательный пост, в котором пожелала девочке всего самого светлого и хорошего. А также добавила, что она счастлива, что у нее есть такая дочь.

Маша Полякова активно ведет свой блог в социальных сетях, где подробно рассказывает подписчикам о своей жизни. Кроме того, она регулярно выкладывает свежие снимки. Например, ранее девушка позировала в объятиях парня по имени Влад. Тот признался, что очень по ней соскучился.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Поляковой удивила кардинальной сменой имиджа. Певица покрасила волосы Марии в ярко-рыжий цвет, а результаты работы опубликовала в социальной сети.