Старшая дочь Елены Кравец решилась на кардинальные изменения в образе. Фото

Старшая дочка телеведущей и бывшей звезды "95 Квартала" Елены Кравец решилась на кардинальную смену имиджа. Мария перевоплотилась в блондинку и показала подписчикам новую прическу.

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В Instagram блогерша опубликовала фото и видео из салона красоты. Девушке подровняли кончики, а также осветлили и выпрямили волосы.

Благодаря новой прическе, Мария стала еще больше похожа на свою знаменитую маму.

"День перемен, – сообщила Кравец. – Теперь она блондинка".

По словам Маши, она уже давно мечтала перекраситься. Судя по кадрам, девушка осталась довольной результатом.

Примечательно, что Кравец в последний раз была блондинкой примерно шесть лет назад. Она предпочитала естественный цвет волос.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь Елены Кравец снялась в откровенной фотосессии, порадовав знаменитую маму.

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