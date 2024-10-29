Старшая дочь Елены Кравец разделся для фотосессии: мама публично отреагировала

Старшая дочь украинской комедийной актрисы Елены Кравец поразила своих подписчиков кадрами из нежной и одновременно откровенной фотосессии. 21-летняя Мария уверенно позировала перед камерой, сняв верхнюю часть образа.

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Новыми фотографиями девушка поделилась на своей странице в Instagram. Звездная мама публично отреагировала на смелые фотографии дочери, восхищаясь ее красотой.

На опубликованных кадрах Мария Кравец предстала перед камерой в простом, повседневном образе. Она выбрала для себя oversize джинсы, скомбинированные с серой майкой. Девушка предпочла нюдовый макияж, что подчеркнул ее естественную красоту.

Добавить определенную пикантность фотографиям дочь Елены Кравец решила, сняв верх аутфита. Она продемонстрировала изящную фигуру, прикрыв грудь руками. В комментариях юная ведущая подкаста "Вдома поговоримо" отметила, что благодаря фотографу увидела себя такой, какой никогда не была раньше.

Новые изображения дочери вызвали восхищение у 47-летней комедийной актрисы. Она опубликовала фотографии Марии Кравец в своих Stories, оставив щемящую подпись: "Я иногда не верю, что родила такую удивительную вселенную".

Кадры из откровенной фотосессии вызвали восхищение и у подписчиков девушки:

"Так хорошо подчеркнута ваша природная красота".

"Ну это просто капец как хорошо".

"Не передать словами, как это красиво".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 21-летняя дочь Елены Кравец залюбовала сеть игривыми фото с любимым.

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