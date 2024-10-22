21-летняя дочь Елены Кравец залюбовала сеть игривыми фото с любимым

Дочь телеактрисы Елены Кравец – Мария – показала нежные фото с любимым, Ростиславом Сидоренко. Пара провела небольшую игривую фотосессию в фотобудке, позируя друг перед другом.

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Кадры 21-летняя Мария Кравец опубликовала в своем Instagram. Она решила никак не подписывать фотографии, поэтому лишь добавила эмодзи розового сердечка со стрелой.

На четырех маленьких фото влюбленные делали забавные выражения лица. На первом кадре они обнимались, на втором – тянулись к поцелую, а на третьем и четвертом – делали гримасы.

Обычно девушка не публикует фотографии с парнем в профиль и о нем мало что известно. В тайне также держит срок, который они уже встречаются. То же самое касается и Instagram-страницы самого Ростислава Сидоренко.

Известно, что бойфренд разделяет хобби Марии Кравец. Он тоже увлекается танцами.

"Бог благословил меня ею в моей жизни, в этом безумном поколении и безумном времени. Каждый день – хороший день, потому что люблю тебя, душа моя", – признавался парень в любви неделю назад.

В частности, дочь Елены Кравец планирует переехать жить с Ростиславом Сидоренко вместе и отдельно от родителей. Недавно она опубликовала объявление о поиске квартиры, пишет РБК-Украина.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Кравец показала новые фото младших детей: двойни – 8-летних Вани и Кати.

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