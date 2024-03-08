Стало известно о реакции Алека Болдуина на первый приговор суда по делу украинки Гатчинс, которую застрелили на съемках фильма 'Ржавчина'

Американский актер и режиссер Алек Болдуин ищет защиты среди известных друзей после того, как оружейницу фильма "Ржавчина" Ханну Гутьеррес Рид признали виновной в непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Гатчинс. Именно она отвечала за пистолет, который артист держал в руках, когда пуля попала в двух человек.

Обвиняемой грозит 18 месяцев тюрьмы, а актер после этого приговора якобы готовится попросить звезд свидетельствовать в его защиту, пишет TMZ со ссылкой на анонимные источники.

Суд над Болдуином начнется в июле этого года, поэтому адвокаты звезды уже готовятся к заседаниям, где могут появиться знаменитые друзья актера.

Инсайдеры, близкие к делу, рассказали, что 65-летний актер, номинированный на премию "Оскар", и его команда "рассматривают возможность составления списка известных людей", которые будут выступать в его защиту. Такое решение якобы было принято после признания оружейницы виновной.

Среди медийных свидетелей могут быть: его коллега по фильму "Ржавчина" Фрэнсис Фишер, а также Микки Рурк, Дебра Мессинг и Ди Джей Куоллс. Как ожидается, они будут убеждать в суде, что актер не причастен к реквизиту, так что винить Болдуина в выстреле было бы некорректно.

Пока это только план, однако он может быть вполне реальным, ведь все люди из этого списка уже выражали свою поддержку актеру.

Напомним, оператора Галину Гатчинс убили на съемках фильма "Ржавчина" 21 октября 2021 года. Болдуин готовился к сцене, в которой он должен был направить револьвер на камеру и выстрелить, но оружие оказалось заряженным и пуля попала в украинку. Гатчинс умерла, получив сквозное ранение в грудь.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года Алека Болдуина признали невиновным. Но адвокатов Гатчинса такое решение не устроило. Что показала экспертиза револьвера – читайте по ссылке.

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