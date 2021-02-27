Стало известно, кто скрывался за образом Льва в шоу "Маска"

В субботу, 27 февраля, на телеканале "Украина" показали шестой выпуск популярного шоу "Маска". Также в конце эфира раскрыли имя персоны, которая скрывалась под маской легендарного черного Льва. Это был певец и композитор Александр Пономарев.

Звездный детектив Андрей Данилко на протяжении всего проекта утверждал, что за образом величественного зверя кроется именно Пономарев. Поэтому он обрадовался, когда тот снял маску. Напомним, что ранее артист даже обещал станцевать голышом на сцене шоу, если его мнение окажется ошибочным (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, величественный Лев в шестом эфире исполнил песню Dance for me. Вокруг его личности развернулась жаркая дискуссия. Звездные детективы Каменских и Полякова подозревали, что под маской может скрываться Дэвид Аксельрод или Виталий Козловский. А Данилко и Dzidzio были уверенны, что это – Александр Пономарев.

Стоит отметить, что в конце шоу Пономарев на бис исполнил песню, с которой выступал в своем образе. Судьи шоу восхитились его вокалом.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в конце пятого эфира раскрыли персону, которая выступала под маской очаровательной Козы. Ею оказалась психолог Наталия Холоденко.