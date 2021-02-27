Шоу "Маска": смотреть шестой выпуск онлайн

В субботу, 27 февраля, на телеканале "Украина" стартовал шестой выпуск популярного шоу "Маска". Так, на сцену проекта появятся такие участники: украинский Буряк, боевой Носорог, волшебный Мольфар, легендарный черный Лев, милый Циклоп и фантастическая Бабка.

Каждый из них исполнит популярный хит и даст новые подсказки о своей личности, чтобы зрителям и детективам было легче узнать – какая же звезда спрятана в удивительном образе. OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и рассказывает подробности.

Шоу "Маска": как выступают участники в шестом выпуске

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в конце пятого эфира раскрыли персону, которая выступала под маской очаровательной Козы. Ею оказалась психолог Наталия Холоденко.