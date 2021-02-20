Стало известно, кто скрывался за образом Козы в шоу "Маска"

В субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" показали пятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". Также в конце эфира раскрыли имя звезды, которая скрывалась под маской очаровательной Козы. Ею оказалась психолог Наталия Холоденко.

Звездные агенты не могли поверить своим глазам, ведь они не подозревали о таком возможном варианте. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на сцене обаятельная Коза спела хит Русланы "Коломийки". Настя Каменских и Андрей Данилко предполагали, что под маской точно не профессиональная певица. DZIDZIO тогда сказал, что в этом образе может быть Наталья Фалион. Оля Полякова думала, что под маской прячется Оля Цибульская. Все эти варианты оказались неверными, ведь Козой оказалась Наталия Холоденко.

Стоит отметить, что в конце шоу она на бис исполнила песню, с которой выступала в своем образе. Судьи шоу восхитились ее артистичностью и эффектным номером.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в конце четвертого эфира раскрыли персону, которая выступала маской роскошной Павы. Ею оказалась певица Ирина Федишин.