Стало известно, кого номинировали на Грэмми-2022: список артистов

23 ноября стало известно, кого номинировали на 64-ю ежегодную церемонию вручения музыкальных наград Грэмми, которая состоится 31 января 2022 года. Среди названных артистов будут выбирать лучших.

OBOZREVATEL следил за прямым эфиром Recording Academy на YouTube и готов рассказать, кого назвали лучшими артистами в этом году. В этот раз награды будут вручаться более чем в 80-ти номинациях.

Исполнение года

Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA

Right On Time – Brandi Carlile

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

I Still Have Faith In You – ABBA

Монтеро (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Happier Than Ever – Billie Eilish

Альбом года

Back Of My Mind – HER

Happier Than Ever – Billie Eilish

We Are – Jon Batiste

Песня года

Kiss Me More – Roget Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solana Rowe & David Sprecher

Happier Than Ever – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell

Fight For You – Dernst Emile II, HER & Tiara Thomas

Right On Time – Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth

Лучший новый артист

Лучший сольный поп-исполнитель

Happier Than Ever – Billie Eilish

Right On Time – Brandi Carlile

Лучший поп-дуэт или группа

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA

Лучший традиционный поп-вокальный альбом

Til We Meet Again – Norah Jones

Лучший поп-вокальный альбом

Happier Than Ever – Billie Eilish

Лучшая танцевальная композиция

Лучший танцевальный альбом

Music Is The Weapon (Reloaded) – Major Lazer

Лучший современный инструментальный альбом

Лучшее рок-исполнение

Know You Better (Live From Capitol Studio A) – Black Pumas

Shot In The Dark – AC/DC

Лучшее металл-исполнение

The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) – Rob Zombie

Лучшая рок-песня

All My Favorite Songs – Rivers Cuomo, Ashley Gorley, Ben Johnson & Ilsey Juber

Find My Way – Paul McCartney

Лучший рок-альбом

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 – Chris Cornell

Лучший альбом альтернативной музыки

If I Can't Have Love, I Want Power – Halsey

Лучшее R&B исполнение

Pick Up Your Feelings – Jazmine Sullivan

Лучшее традиционное R&B исполнение

Bring It On Home To Me – BJ Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal

I Need You – Jon Batiste

How Much Can A Heart Take – Lucky Daye Featuring Yebba

Fight For You – HER

Лучшая песня в стиле R&B

Pick Up Your Feelings – Денисия "Blue June" Andrews, Audra Mae Butts, Kyle Coleman, Brittany "Chi" Coney, Michael Holmes & Jazmine Sullivan

Лучший прогрессивный R&B альбом

Table For Two – Lucky Daye

Something To Say – Cory Henry

Лучший R&B альбом

Back Of My Mind – HER

We Are – Jon Batiste

Temporary Highs In The Violet Skies – Snoh Aalegra

Лучшее рэп-исполнение

Лучшее мелодичное рэп-исполнение

Wusyaname – Tyler, The Creator Featuring Youngboy Never Broke Again & Ty Dolla $ign

PRIDE. IS. THE. DEVIL – J. Cole Featuring Lil Baby

Лучшая рэп-песня

Лучший рэп-альбом

Call Me If You Get Lost – Tyler, The Creator

Лучшее кантри соло исполнение

You Should Probably Leave – Chris Stapleton

All I Do Is Drive – Jason Isbell

Forever After All – Luke Combs

Лучшее кантри исполнение дуэта или группы

If I Didn't Love You – Jason Aldean & Carrie Underwood

Drunk (And I Don't Wanna Go Home) – Elle King & Miranda Lambert

Лучшая кантри-песня

Better Than We Found It – Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins & Laura Veltz

Лучший кантри-альбом

The Ballad Of Dood & Juanita – Sturgill Simpson

Remember Her Name – Mickey Guyton

Лучший альбом новой эры

Лучшее импровизированное джазовое соло

Bigger Than Us – Jon Batiste

Лучший джазовый вокальный альбом

Лучший джазовый инструментальный альбом

Absence – Terence Blanchard Фотографии The Collective And Turtle Island Quartet

Лучший альбом большого джазового ансамбля

Live At Birdland! – The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart

For Jimmy, Wes And Oliver – Christian McBride Big Band

Dear Love – Jazzmeia Horn And Her Noble Force

Лучший латинский джазовый альбом

Mirror Mirror – Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés

Лучшее евангельское исполнение

Wait On You – Elevation Worship & Maverick City Music; Dante Bowe, Chris Brown, Steven Furtick, Tiffany Hudson, Brandon Lake & Chandler Moore

Лучшее исполнение современной христианской музыки

Believe For It – CeCe Winans; Dwan Hill, Kyle Lee, CeCe Winans & Mitch Wong

Man Of Your Word – Chandler Moore & KJ Scriven; Jonathan Jay, Nathan Jess & Chandler Moore

Hold Us Together (Hope Mix) – HER & Tauren Wells; Josiah Bassey, Dernst Emile & HER

Лучший альбом современной христианской музыки

Feels Like Home Vol. 2 – Israel & New Breed

Лучший латиноамериканский поп-альбом

Лучший альбом городской музыки

Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом

Лучший региональный альбом мексиканской музыки

Лучший тропический латиноамериканский альбом

Лучшее исполнение American Roots

I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free – The Blind Boys Of Alabama & Bela Fleck

Лучшая песня в стиле American Roots

Лучший американский альбом

Stand For Myself – Yola

Leftover Feelings – John Hiatt with The Jerry Douglas Band

Downhill From Everywhere – Jackson Browne

Лучший альбом в стиле Bluegrass

Music Is What I See – Rhonda Vincent

A Tribute To Bill Monroe – The Infamous Stringdusters

Лучший традиционный блюз-альбом

Take Me Back – Kim Wilson

Be Ready When I Call You – Guy Davis

I Be Trying – Cedric Burnside

Лучший альбом современного блюза

Fire It Up – Steve Cropper

Лучший альбом народной музыки

They're Calling Me Home – Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi

Лучший альбом регги

Beauty In The Silence – Soja

Лучшее мировое музыкальное исполнение

Do Yourself – Angelique Kidjo & Burna Boy

Лучший мировой музыкальный альбом

Лучший детский альбом

Crayon Kids – Lucky Diaz And The Family Jam Band

Black To The Future – Pierce Freelon

All One Tribe – 1 Tribe Collective

Лучший комедийный альбом

Zero F***s Given – Kevin Hart

Thanks For Risking Your Life – Леви Black

Лучший саундтрек для визуальных медиа

The United States Vs. Billie Holiday

One Night In Miami...

In The Heights

Лучшая песня, написанная для визуальных медиа

Agatha All Along [From WandaVision: Episode 7]

All Eyes On Me [From Inside]

All I Know So Far.

Fight For You [From Judas And The Black Messiah]

Here I Am (Сингинг My Way Home)