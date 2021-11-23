Названы победители International Emmy Awards 2021. Список лучших фильмов, сериалов и актеров

В Нью-Йорке (США) 23 ноября состоялась 49-я ежегодная церемония вручения телевизионной награды "Эмми". На International Emmys 2021 было 44 номинанта в 11 категориях из рекордного количества стран – 24.

Приз за лучший телефильм или мини-сериал получила историческая драма "Пересекая Атлантику" (Atlantic Crossing), действие которой происходит во время Второй мировой войны. Победителей оглашали в прямом эфире, также трансляция велась на Twitter-странице премии "Эмми" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Пересекая Атлантику" рассказывает историю наследной принцессы Норвегии (сыграла София Хелин), бегущей в США, чтобы избежать нацистского вторжения в ее страну, и ее взаимодействие с американским президентом Франклином Рузвельтом (его роль выполнил актер Кайл Маклахлан).

Тизер мини-сериала Atlantic Crossing:

Другой главный приз вечера – за лучший драматический сериал – достался израильской многосерийной картине "Тегеран" (טהרן). Она рассказывает о женщине-агенте Моссада, действующей под прикрытием в Иране. Этот сериал вышел на платформе Apple.

Премию "Эмми" за лучшую телевизионную комедию получил четвертый сезон французского сериала "Позвони моему агенту!" (Call My Agent!), который вышел на Netflix. Его сценарий разворачивается среди сотрудников парижской фирмы, которая занимается подбором актеров.

Лучшая игра актрисы – Хейли Сквайрс для "Материалы для взрослых" (Adult Material), Великобритания;

Лучшая игра актера – Дэвид Теннант для "Дес" (Des), Великобритания;

Лучший документальный фильм – "Замерзшая надежда" (Hope Frozen: A Quest To Live Twice), Таиланд;

Лучшая программа в прайм-тайм в США, не относящаяся к английскому языку – 21-я ежегодная премия Latin GRAMMY Awards ;

Лучшее неигровое шоу – "Певец в маске" (The Masked Singer), Великобритания;

Лучшая короткометражка – "Внутри" (INSiDE), Новая Зеландия;

Лучшая теленовелла – "Песнь славы" (The Song Of Glory), Китай;

Лучшие программы об искусстве – "Кубрик о Кубрике" (Kubrick By Kubrick), Франция.

Кроме того, звезда НБА Дирк Новицки вручил Томасу Беллуту, генеральному директору немецкой общественной телекомпании ZDF, международную премию директората "Эмми" за особые достижения.

Объявление победителя в категории лучший телефильм или мини-сериал:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Будапеште (Венгрия) состоялась церемония MTV Europe Music Awards 2021.

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