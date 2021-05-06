Стало известно, какую долю акций Билл Гейтс перевел жене в день новости о разводе

Известный американский миллиардер Билл Гейтс перевел акции на 1,8 миллиарда долларов своей жене Мелинде в тот день, когда они объявили о разводе. Это стало первой из многих публичных сделок, которые еще предстоит совершить паре в процессе разделения многочисленных активов.

Согласно отчетам, направленным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Мелинде перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов, а также ценные бумаги крупнейшего автодилера в США Autonation на 300 миллионов долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.

По оценке Forbes на 5 мая, состояние Билла Гейтса достигает 124 миллиардов долларов. Фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс владеет акциями целого ряда крупных компаний, перевел Мелинде лишь относительно небольшую долю акций. В распоряжении фонда остаются ценные бумаги на 50 миллиардов долларов таких компаний, как Republic Services, занимающейся переработкой отходов, крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники Deere и водоочистительной компании Ecolab.

Стоит отметить, что адвокаты были шокированы тем, что пара не заключала брачного договора, учитывая, что Билл заработал свой первый миллиард долларов в возрасте 31 года в 1987 году – в том же году, когда он познакомился с Мелиндой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Билл Гейтс и его супруга Мелинда сообщили о разрыве отношений спустя 27 лет брака, однако подробностями делиться не стали. При этом они уточнили, что продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.