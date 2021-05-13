Стало известно, как скандальный Гречин "устроил" моделей с голой съемки в ОАЭ
Украинка Наталья Чуприна, которая ранее была задержана за голую фотосессию в Дубае, заявила, что организатор скандальной съемки Виталий Гречин разрабатывает свой сайт для знакомств, в котором уже снялись некоторые из моделей. Девушка отметила, что ее фото также будут там размещены.
Такими подробностями она поделилась в интервью YouTube-программе PinCODE. По словам Натальи, этот сайт напоминает платформу TikTok, однако в нем будут публиковать кадры более интимного характера. Модели преимущественно позируют на роликах в белье или же в стиле ню (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Чуприна также рассказала, сколько девушки получают денег за съемки для сайта Гречина. Она отметила, что модели могут за день снять от 8 до 15 роликов.
"У нас идет комплексная съемка, за которую можно снять от 8 до 15 роликов. И в конце, уже конкретно за общее количество времени, определяется сума, которую тебе заплатят. Я получала от 100 до 300 долларов за один день", – подытожила она.
Напомним, украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, посетили элитный ресторан Avalon, несмотря на локдаун в Киеве и карантинные ограничения. Модели показали, как выпивают и курят кальян. Также они похвастались своим роскошным ужином: салатом с морепродуктами, сырно-мясной нарезкой и устрицами.
Также одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.