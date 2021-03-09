Стало известно, как Елизавета II отреагировала на интервью Маркл и Гарри

В понедельник, 8 марта, королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям провели переговоры в Виндзорском замке, где размышляли над тем, как отреагировать на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, в Букингемском дворце подготовили заявление, где отмечается любовь и благосклонные эмоции к Меган и Гарри. Елизавета II должна была подписать этот документ, чтобы избежать дальнейших напряженных отношений с супругами. Однако известно, что королева отказалась от этого решения.

Также отмечается, что персонал Букингемского дворца работал в ночь выхода интервью Опры Уинфри. Они смотрели эфир с "нарастающим чувством ужаса и печали". Весь дворец находится в состоянии "личного шока", поскольку принц Гарри якобы "нажал ядерную кнопку в собственной семье" и разрушил ее.

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