Стало известно, как Елизавета II отреагировала на интервью Маркл и Гарри
В понедельник, 8 марта, королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям провели переговоры в Виндзорском замке, где размышляли над тем, как отреагировать на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри.
Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, в Букингемском дворце подготовили заявление, где отмечается любовь и благосклонные эмоции к Меган и Гарри. Елизавета II должна была подписать этот документ, чтобы избежать дальнейших напряженных отношений с супругами. Однако известно, что королева отказалась от этого решения.
Также отмечается, что персонал Букингемского дворца работал в ночь выхода интервью Опры Уинфри. Они смотрели эфир с "нарастающим чувством ужаса и печали". Весь дворец находится в состоянии "личного шока", поскольку принц Гарри якобы "нажал ядерную кнопку в собственной семье" и разрушил ее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Меган Маркл заговорила о расизме в королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
В двухчасовом интервью Опре Уинфри Маркл призналась, что у них будет девочка. Дочь пары должна появиться на свет в начале лета. Кроме того, герцоги Сассекские заявили, что больше детей они не планируют.
О чем сказали Меган Маркл и принц Гарри в интервью Опре. На американском телеканале CBS вышло первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и ее мужа, британского принца Гарри после того, как они отказались от королевских обязанностей.